Jihlava, Havlíčkův Brod – Veřejnoprávní televize v úterý večer nasadila do vysílání úspěšný seriál Dobrodružství kriminalistiky.

Odsouzený. Zdeněk Vidocque si už odpykává trest za podvody. | Foto: Deník/Roman Martínek

Děj prvního dílu se odehrával ve Francii na přelomu let 1816 a 1817, tedy přesně před dvěma sty lety. Hlavní postavou byl slavný francouzský zločinec E. F. Vidocq, kterému se podařilo několikrát utéct z galejí.

Protože nechtěl být do konce života psancem, přestoupil na druhou stranu zákona a pomohl potlačit zločin Paříži. Nakonec se stal zakladatelem slavného policejního oddělení Sürete Nationale.

Seriál si dost možná vychutnával i jmenovec slavného zločince Zdeněk Vidocque z Jihlavy. Jeho původní jméno je Zdeněk Večerka a býval strážníkem městské policie. Reportérovi Deníku se před lety svěřil, že si jméno změnil po svém dědečkovi, ale netajil se ani obdivem ke slavnému zločinci. Večerka alias Vidocque si nyní odpykává několikaměsíční trest za podvody, a tak si mohl televizní příběh vychutnat za zdmi věznice.

Den poté, ve středu 3. ledna byl předveden k Okresnímu soudu v Jihlavě, kde se zodpovídá z dalších podvodů.

Většina jeho současných problémů se zákonem, se točí kolem jeho nepovedeného podnikání. Po propuštění z vězení nejprve založil v Havlíčkově Brodě boxerskou školu pro bývalé trestance. Jenže ta po pár měsících zkrachovala. Vidocque se přemístil do Jihlavy, kde chtěl pořádat boxerská utkání. Pronajal si kvůli tomu klub. Ani tady se mu ale nedařilo a podnik krachl. S tím souvisela další trestní oznámení a Vidocque musel například vysvětlovat, kam se poděla půjčená svářečka, herní automat, nebo naposled dva výdejníky na pitnou vodu.

Zatímco na západ od Vysočiny se s Vidocquem soudy příliš nemažou a posílají ho do vězení, na východě se mu daří především odvolací soudy ovlivňovat svými argumenty. Když byl nedávno jihlavským soudem poslán do vězení za nevrácení svářečky, odvolací soud v Brně mu trest změnil pouze na obecně prospěšné práce.

Když byl loni znovu poslán do vězení za zpronevěru hracího automatu, odvolací soud věc znovu vrátil jihlavskému soudu k novému projednání. V mezidobí se přihlásila firma, která se cítí být Vidocquem podvedena, protože mu pronajala dva výdejníky na vodu, ale nikdy už neviděla stroje ani Vidocqua. Ten se brání, že výdejníky vzala žena, která mu pronajala klub. Vidocque navíc soud zahltil svými návrhy na další důkazy, proto muselo být včerejší hlavní líčení odročeno až na květen.

Se začátkem roku nezahálí ani soud v Havlíčkově Brodě. Ten v úterý poslal na jeden a půl roku do vězení Roberta Stojku, který loni v září vyhrožoval v obytném domě v Mírové ulici lidem s nožem v ruce, že je zabije. Rozčílila ho hádka kvůli psí rvačce. Druhý den pak v cele předběžného zadržení napadl pět policistů, kteří ho přišli uklidnit poté, co bušil do dveří cely.

Recidivista Stojka byl navíc v trojnásobné podmínce. Trest, který si má odpykat ve věznici s dozorem, je pravomocný. Obžalovaný i státní zástupce se vzdali odvolání.