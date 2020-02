„Začalo to noc po Mikuláši a pokračovalo vždy ze soboty na neděli. Nejprve se nám na Coopu objevily jen čáry, pak přibyly různé obrazce, kytička a sluníčko a naposledy obličeje čerta, Mikuláše a anděla,“ popsala starostka obce Andrea Culková.

Podezření na někoho konkrétního prý nemají. „Vůbec nevíme, kdo by to mohl být. Jen si myslíme, že to byl někdo starší, protože obrázky jsou poměrně vysoko a tahy uhlazené. Ač neumí malovat, tak techniku ovládá skvěle. Dítěti by tohle nešlo,“ přemítal novoveský místostarosta Miroslav Doležán.

Jisté je jen to, že chce svá díla dávat na odiv ostatním. „I policisté nám říkali, že jde o někoho, kdo chce být viděn. Proto čmárá po budově Coopu, která je u silnice,“ řekl Doležán.

Musí chytit pachatele

„Sice budovu máme pojištěnou, ale abychom dostali od pojišťovny peníze, musíme nejdřív najít pachatele. Nebude to malá investice a tyto peníze by šly využít mnohem lépe. Počítáme zhruba sto tisíc,“ podotkla Culková.

Kvůli vandalovi se rozhodli pořídit o obce i kamerový systém. „To je ale hudba budoucnosti. Teprve probíhá výběrové řízení, takže počítáme, že bude nejdříve v dubnu. Mrzí nás to, ale v současné době jsme proti němu skutečně bezradní,“ posteskl si Doležán.

„Tohle tady nikdy nebylo. Dokonce ani na celém Chotěbořsku se sprejeři dlouho neobjevovali,“ pokrčila rameny starostka.

To potvrdila i policejní mluvčí Stanislava Miláčková. „Od začátku letošního roku policisté řeší na Chotěbořsku jen případy v Nové Vsi u Chotěboře. Vše nadále prověřujeme a po pachateli pátráme,“ uvedla Miláčková a dodala, že za tento trestný čin pachateli hrozí až rok za mřížemi.

Na Havlíčkobrodsku je sprejerství poměrně častým trestným činem. „Havlíčkobrodští policisté v loňském roce řešili pětašedesát případů tohoto trestného činu, přičemž jich do konce roku objasnili šestačtyřicet,“ uzavřela Miláčková.