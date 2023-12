Vlastu Dočkalovou, Romana Dočkala, Milana Poula, Martina Tůmu a právnickou osobu firmu Development HB obžaloba původně vinila z trestných činů krádeže, legalizace výnosů z trestné činnosti a poškození věřitele. Soud ale nakonec právní kvalifikaci změnil pouze na poškozování věřitele.

Žalobce Kamil Milič hned na začátku své závěrečné řeči konstatoval, že trvá na podané obžalobě. „Bylo prokázáno, že se obžalovaní dopustili protiprávního jednání, když od zájemců o byty vybírali vysoké zálohy, které ale úmyslně nezapočítali do kupních smluv na nemovitosti. Ve všech případech se pak jednalo o prodejní ceny hluboko pod tržní cenou,“ shrnul žalobce Milič.

Peníze v hotovosti podle svědků inkasoval Milan Poul. Vlasta Dočkalová jako jednatelka pak vybírala další peníze z bankomatu společnosti Development HB. Ty měly být použity na jiné účely. Poškozenými v trestním řízení jsou stavební firma, která nedostala asi tři miliony korun za práci, a bývalý společník ve firmě. Ten měl přijít asi o sedm milionů korun. Okradení majitelé bytů podali samostatnou žalobu a běží insolvenční řízení.

Podle žalobce obžalované usvědčují výpovědi poškozených, listinné důkazy a obsáhlé odposlechy. Tento důkaz ale po celou dobu jednání zpochybňovala obhajoba. V závěrečných řečech tvrdila, že odposlechy byly pořízeny nelegálně a jsou pro soud jako důkaz nepoužitelné. „Odposlechy trvaly po delší dobu proto, aby se na mého klienta takzvaně něco našlo,“ řekl ve své řeči obhájce Poula Slavomír Koreček.

Podle obhájce se tímto případem vůbec neměla zabývat policie. „Jde o naprosto typický případ takzvaného civilního sporu. Trestní právo by v takovýchto případech nemělo být přepínáno,“ vyjádřil se Koreček. Poulovi například obžaloba vytýkala, že se měl stylizovat do role jednatele společnosti, a lstí se tak vetřít do přízně klientů. To jeho obhájce kategoricky odmítl a navrhl soudu, aby byl jeho klient všech obvinění zproštěn. Totéž z různých důvodů navrhli obhájci i u ostatních obžalovaných.

Žalobce ale na vině obžalovaných trvá. Dočkal by podle něj měl skončit ve vězení na čtyři roky, Poul by měl jít do vězení na čtyřicet měsíců. Do vězení na čtyřicet měsíců chce žalobce poslat i Dočkalovou. Všem třem navrhuje státní zástupce i zákaz činnosti na sedm let. Jediný Tůma by měl podle žalobce vyváznout s podmínkou. Dočkal a Poul by ještě měli být potrestáni propadnutím peněz zabavených na jejich účtech. Pokud jde o právnickou osobu, navrhuje žalobce její zrušení a propadnutí majetku. Navržené tresty jsou souhrnné za dva obdobné případy spojené v jeden.

Soudkyně Kateřina Kerbrová původně chtěla v pátek i vyhlásit rozsudek, ale po závěrečných řečech si to rozmyslela. „Jde o náročnou kauzu ve všech směrech. V závěrečných návrzích zazněly informace, nad nimiž bych se ještě chtěla zamyslet,“ konstatovala předsedkyně senátu Kerbrová. Rozsudek by měl padnout ve čtvrtek 7. prosince.

