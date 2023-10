Zloděj ukradl při závodech v Chotěboři motorku. Policie žádá lidi o pomoc

Jak se domluvili, tak se i podle poškozené stalo. Paulovi při osobním setkání předali jeden milion korun. „Pak nám ale došlo, že jsme na to nedostali žádný doklad a milionová záloha se ani neobjevila v kupní smlouvě. Za byt jsme dopláceli asi dalších 1,3 milionu korun,“ uvedla poškozená s tím, že se cítí být ze strany Paula podvedeni.

Soud předvolal jako svědkyni i manželku obžalovaného Martina Tůmy. Ta ale odmítla vypovídat.

Další svědkyně vypověděla, že s Dočkalovou a Poulem podepsala na byt smlouvu o smlouvě budoucí a zaplatila několik set tisíc korun zálohu. „Když jsem měla podepsat kupní smlouvu, bylo mi řečeno, že soud vydal předběžné opatření a společnost nemůže nakládat se svým majetkem. Údajně se to mělo brzy vyřešit, protože jde o nedorozumění. Když se pak nějakou dobu nic nedělo, od smlouvy jsem odstoupila. Peníze jsem dostala po nějaké době zpět,“ vypověděla svědkyně Dagmar P., která soudu řekla, že jednání Poula se jí zdálo korektní.

Předsedkyně senátu Kateřina Kerbrová po výslechu čtyř svědků hlavní líčení odročila na začátek listopadu. Vypovídat mají další svědci, někteří opakovaně. Obhájce pak navrhl na závěr dokazování vyslechnout obžalovaného Dočkala.

Lékaři z Brodu nepoznali prasklou lebku u pacienta. Soud je zprostil viny

Soud ještě ve středu v neveřejném zasedání rozhodoval o spojení s obdobnou kauzou, v níž jsou titíž obžalovaní, pouze s jinými poškozenými. Soudkyně reportérovi Deníku řekla, že by chtěla celou rozsáhlou kauzu, kterou provázelo i přehrávání stovek hodin odposlechů, rozhodnout nejpozději do konce roku. Nevyloučila ani to, že by mohl rozsudek padnout už při dalším líčení.