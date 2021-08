Mezi obviněnými byl původně i bývalý předseda družstva Vlastimil Vondra, ten ale krátce po zadržení a výslechu na policii před třemi lety spáchal sebevraždu. Státní zástupce nakonec k soudu poslal bývalou účetní družstva Danu Černou, podnikatele spojeného z firmou Prefa Troubelice Zdeňka Brachaře a jednu právnickou osobu.

„Trestní stíhání všech obviněných bylo zastaveno pro neúčelnost. Všichni figurovali v jiných, závažnějších kauzách, kde jim hrozily vyšší tresty,“ konstatoval havlíčkobrodský soudce Jan Doležal.

Podle obžaloby se měl Z. Brachař v haberské kauze s Vondrou domluvit na tom, že naplánují a vyfakturují práce pro družstvo, které nebyly provedeny. Tak se také stalo a družstvo fiktivní práce proplatilo. Brachař měl pak získané peníze poslat na účet Vondry. Prostředky se podařilo na úctě obviněného zajistit. Obviněná účetní pak měla podle policie vědět o tom, že práce nebyly vykonány, přesto provedla jejich fakturaci.

Bachař se přiznal

„Obviněný Brachař, se k machinacím přiznal. Účetní se ale hájila tím, že jen podepisovala faktury, které ji přinesli a nesledovala, zda byly práce provedeny, či nikoli,“ podotkl soudce. Dana Černá navíc figuruje v jiné kauze, kterou řeší také havlíčkobrodský soud.

Zdeněk Brachař byl loni pravomocně odsouzen Krajským soudem v Brně. Za pomoc ke spáchání zločinu dotačního podvodu ve stadiu pokusu a pomoc ke spáchání zločinu poškození finančních zájmů Evropské unie ve stadiu pokusu.

Podle obžaloby chtěl společně s bývalým předsedou družstva v Habrech připravit EU o několik milionů korun. Podle obvinění mělo jít o peníze z dotačního Programu rozvoje venkova ČR na opravu dílny. V. Vondra se měl podle obžaloby se Z. Brachařem domluvit na tom, že některé stavební práce nebudou provedeny vůbec či budou provedeny pouze částečně, a to v rozporu s tím, jak byly deklarovány v žádosti o dotaci.

Krajský soud nakonec Brachaře potrestal dvěma lety s podmínkou na čtyři roky a peněžitým trestem 250 tisíc korun. Pokud by sumu nezaplatil, musel by na jeden rok do vězení. Kromě toho dostal zákaz vykonávání funkce statutárního orgánu v obchodních společnostech na pět let. Další dvě obviněné právnické osoby pak musejí jako trest zaplatit 775 tisíc korun a zákazu přijímání dotací na dva roky.