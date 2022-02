Policie aktuálně zjišťovala, jaký názor na celou věc mají zastupitelé města. „Vyšetřovatel nám poslal dopis, kde se ptá, zda se město cítí být v souvislosti s touto kauzou nějak finančně poškozené,“ uvedl tajemník Městského úřadu v Chotěboři Milan Linhart.

Zastupitelé na toto téma hlasovali šestadvacátého ledna. Výsledek už by měla mít policie k dispozici. „Z jednadvaceti zastupitelů hlasovalo patnáct pro stanovisko, že se město necítí být nijak v této souvislosti poškozeno,“ komentoval Linhart.

Informace o hlasování je veřejně přístupná na stránkách města. Dva zastupitelé se omluvili, dva byli proti a dva nehlasovali. Tím, kdo nehlasoval byl i starosta Tomáš Škaryd, který byl v tu chvíli ve střetu zájmů. „Logicky jsem nehlasoval. Osobně jsem přesvědčený, že město nijak poškozeno nebylo, naopak. Od začátku jsme to dělali pro dobrou věc a bezpečnost lidí ve městě,“ hájil se starosta Škaryd.

Hlasování se nezúčastnil ani místostarosta David Šafránek. „Policie nás svým dotazem vlastně staví do role soudců a ještě chce, abychom si vyčíslili škodu, to je absurdní,“ nadhodil Šafránek.

Policie odmítá od začátku kauzu komentovat. „Vyšetřování případu stále pokračuje. Až do jeho ukončení k němu nebudeme sdělovat žádné bližší informace,“ uvedla bez další podrobností policejní mluvčí na Vysočině Dana Čírtková.

Podle informací Deníku, které potvrdil i tajemník Linhart, spočívá celý problém v tom, že radnice mohla vydělat víc peněz. „Policie si na úsekové měření udělala cenové srovnání s jinými městy v republice a na základě toho dospěla k názoru, že kdybychom platili levnější pronájem, mohli jsme jako město vydělat víc peněz. Podle mého názoru se to ale takto jednoduše nedá srovnávat. Každá smlouva je jiná a uzavírá se za jiných podmínek, které se mohou významně lišit,“ vysvětlil tajemník Linhart.

Podle policie měla Chotěboř radary provozovat jako Litomyšl

Také on byl na policii podávat svou svědeckou výpověď. „Bylo to za účasti obhájců obviněných, kteří moc otázek nekladli, takže to zřejmě bylo ze strany policie korektní. Osobně se domnívám, že je to tak, že si policie vytvořila nějakou svou hypotézu a nyní pro ni sbírá důkazy,“ doplnil Linhart.

Podle policie se problematické úsekové měření týká dvou lokalit v Bílku a Dobkově. Okolnosti prověřuje tři roky. Postupně zjišťovala jak zákonnost samotného měření, tak smlouvu. Ta byla s firmou postavena na tom, že bude měřicí zařízení sama provozovat a servisovat. Město se zavázalo platit firmě pětačtyřicet procent ze zisku na pokutách. Do městské kasy šlo pětapadesát procent. Na pokutách město v policií sledovaném období vybralo kolem dvanácti milionů korun.