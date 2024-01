Žádnou další věc už neukradnou zlodějové, kteří řádili v brodských sklepech a garážích. Dopadli je policisté. Čtyřčlenná skupina mužů způsobila škodu za více než sto tisíc korun.

Čtyřčlenná skupina mužů kradla ve sklepích a garážích v Havlíčkově Brodě. | Foto: poskytla Policie ČR

Ve sklepech, garážích a jednom rodinném domě v Brodě kradli čtyři muži ve věku osmnáct, osmatřicet, devětatřicet a dvaačtyřicet let. Brali vše, co se dalo zpeněžit.

Dvaačtyřicetiletého muže, který se podílel na všech dvanácti krádežích, policisté zadrželi počátkem minulého týdne v Havlíčkově Brodě. „Dvaačtyřicetiletého muže obvinili ze tří trestných činů, a to krádeže, porušování domovní svobody a neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru,“ řekl zástupce vedoucího oddělení obecné kriminality Martin Kovařík.

Obviněného muže soud trestal za majetkovou a drogovou trestnou činnost už dříve. V roce 2020 si pobyl ve vězení. Policie obvinila i ostatní zloděje.

Od začátku prosince loňského roku do doby zadržení se skupina vloupala do pěti garáží na Reynkově ulici, šesti sklepních kójí v bytových domech na ulici Na Spravedlnosti a na Masarykově ulici a v jednom případě i do domu na Vagonově ulici, ve kterém dva z nich opakovaně přespávali.

„Škoda vzniklá krádežemi je přes sto tisíc korun, další škoda vznikla poškozením. Mezi kradenými věcmi byl například motocykl Jawa, jízdní kola, paropropustná fólie, motorové oleje, různé aku nářadí a jiné věci. Zlodějové se vše snažili zpeněžit, peníze si poté rozdělili a užívali pro vlastní potřebu," uvedla policejní mluvčí Michaela Lébrová.

Dvaačtyřicetiletý muž může jít do vězení na pět let, ostatním hrozí tresty nižší.