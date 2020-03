Do bývalého zemědělského družstva v jedné z obcí na Havlíčkobrodsku se mezi 13. a 20. březnem vloupal zloděj. Z odstavených vozidel ukradl různé vybavení a majitelům tak způsobil škodu za více než sto tisíc. Vzhledem k aktuálnímu nouzovému stavu může za tento čin ve vězení strávit několik let.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK

Vnikl do volně přístupného objektu bývalého seníku, který nyní slouží jako skladiště. Zde se dostal do několika volně přístupných odstavených vozidel a z nich odcizil různé vybavení. "U jednoho odstaveného vozidla Peugeot Boxer poškodil kliku zadních dveří do zavazadlového prostoru. Celková škoda, kterou pachatel způsobil, dosáhla částky téměř 117 000 korun,“ sdělila policejní mluvčí Dana Čírtková.