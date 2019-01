Jihlava – Ve vazbě skončili bratři Kubátovi. Policie našla drogy i zbraně. Hlavní působiště měli na Jihlavsku, Třebíčsku i Havlíčkobrodsku.

Josef Kubát | Foto: Deník/ Roman Martínek

Kriminalistům z Vysočiny se podařilo v tomto týdnu rozbít nebezpečný drogový gang. Čtyřčlenná skupina má podle obvinění na svědomí výrobu i distribuci většího množství pervitinu po celém kraji. Hlavní působiště měli na Jihlavsku, Třebíčsku i Havlíčkobrodsku.

Z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy kriminalisté obvinili šestatřicetiletého Josefa Kubáta z Třebíče a jeho bratra Jana. Oba skončili ve vazbě. Na devatenáctkrát trestaného Josefa Kubáta uvalil vazbu Okresní soud v Jihlavě ve středu odpoledne. Jeho bratr Jan putoval do vazby ve čtvrtek ráno. Kromě bratrů byli obviněni ještě Pavel Strnad z Jihlavy a Tomáš Pazderník z Třebíče. Ti jsou stíháni na svobodě. Obviněným hrozí vězení od jednoho roku do deseti let.

Kriminalisté na případu stále pracují a zatím odmítají cokoli komentovat. „Tento týden nebudeme sdělovat žádné informace. První výsledky vyšetřování budeme schopni uvolnit nejdříve na začátku příštího týdne," konstatovala krajská policejní mluvčí Dana Čírtková. Není vyloučeno, že kriminalisté plánují zadržení dalších podezřelých.

Podle informací Deníku kriminalisté celou skupinu sledovali několik měsíců. Při domovních prohlídkách našli věci na výrobu pervitinu, kolem šedesáti gramů vyrobené drogy a zbraně.

Nejnebezpečnějším z celé skupiny je Josef Kubát. V rejstříku trestů má 19 záznamů pro nejrůznější trestnou činnost a třetinu života strávil ve vězení. V současné době čelí obžalobám u třech různých soudů.

Zemřela jeho těhotná přítelkyně

V březnu byl Josef Kubát zatím nepravomocně odsouzen Okresním soudem v Jihlavě ke 4 letům vězení za to, že v listopadu 2009 havaroval pod vlivem drog. Při nehodě zemřela jeho těhotná přítelkyně. Kubát navíc nikdy nevlastnil řidičský průkaz a má dlouholetý soudní zákaz řízení. Kubát se na místě odvolal a kauzu tak bude muset ještě řešit Krajský soud v Brně.

Josef Kubát se před jihlavským soudem dušoval, že s drogami skončil. „Za svým dosavadním životem se snažím udělat tečku. Bylo to šílené," prohlásil Josef Kubát. Jenže tou dobou už byl znovu v hledáčku policie. Soudkyni Kubát ještě řekl, že pervitin bral od dvanácti let a přestal před třemi lety. Aby měl na drogy peníze, kradl. Nikdy nepracoval.

Krajský soud v Brně se bude ještě v dubnu zabývat další kauzou, v níž Josef Kubát figuruje. Před lety měl v hudební zkušebně v Habrech na Havlíčkobrodsku vyrobit pervitin. Byl za to odsouzen ke čtyřem letům vězení. S ním byli souzeni další čtyři spoluobžalovaní. Někteří z nich se odvolali. Vrchní soud v Olomouci nedávno případ vrátil brněnskému soudu k novému projednání. Hlavní líčení je u Krajského soudu v Brně nařízeno na 25. dubna.

Josef Kubát se ještě zodpovídá ze zvlášť závažného zločinu těžkého ublížení na zdraví, výtržnictví a maření výkonu úředního rozhodnutí před Okresním soudem v Třebíči. V září 2013 podle obžaloby v Račerovické ulici v Třebíči fyzicky napadl muže. Ten se útoku ubránil. Josef Kubát poté vytáhl střelnou zbraň a po muži z jednoho až tří metrů čtyřikrát vystřelil. Jedna ze střel zasáhla muže do nohy. Hlavní líčení bylo odročeno na neurčito. Soud čeká na pravomocný verdikt jihlavského soudu.