Kriminalita se přesouvá na internet, policie nasazuje odborníky

Vysočina – Kriminalita se stále více přesouvá do kybernetického světa. Krajští policisté na to reagují a zaměstnávají IT experty, kterým se daří složité případy rozplétat.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

„Sehnat někoho, kdo bude dokonale znát trestní řízení a ještě bude odborník na IT problematiku, je neskutečně obtížné,“ připustil náměstek ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování Pavel Peňáz. Přesto takoví zaměstnanci v řadách policie pracují.



Na samostatném oddělení zabývajícím se touto trestnou činností je osm osob rozdělených do tří skupin. Dva vyšetřovatelé vše řeší po procesní stránce. „Tito policisté musí znát trestní řízení jako takové, ale musí mít i vyšší znalosti v IT, aby se s kolegy domluvili,“ řekl Peňáz. Druhá skupina policistů pracuje ve virtuálním prostoru a zabývají se odhalováním pachatelů. Třetí skupina jsou pak takzvaní technici IT, kteří zajišťují výpočetní techniku, vyhodnocují obsah počítačů a jiné elektroniky. Cizinec podváděl s tafografem, vyšlo ho to na sto tisíc a hrozí mu i vězení Přečíst článek › Jelikož případů přibývá, oddělení analytiky a kybernetické kriminality vznikají i na územních odborech. Naštěstí je mladá generace policistů poměrně počítačově zdatná. „Přichází mladší generace, která méně čte a více jede na počítačích, jsou v této oblasti sběhlí,“ potvrdil Peňáz.



Náměstek nyní s nadějemi očekává nový trestní řád, který se aktuálně připravuje. „Cítíme jako handicap, že trestní řád v současné podobě platí od roku 1961, i když se v průběhu let novelizoval. Pro kybernetickou kriminalitu si myslím, že nejsou v zákoně úplně dobře definovány nástroje, jakým způsobem dělat operativní úkony,“ řekl.



Prostřednictvím internetu již přišla řada lidí o peníze, někteří je dobrovolně poslali lidem, které ani osobně neznali. „V jednom případě si okradená dokonce brala úvěr v bance, kde jí říkali, že se jedná o rizikový účet. Přesto peníze poslala,“ řekl Peňáz s tím, že stovky tisíc často míří na účty v Anglii a z nich obratem mizí do arabských zemí. „Lidé nad tím často jen kroutí hlavou, ale věřím, že pokud je někdo osamělý, nechá se zlákat,“ dodal náměstek.



Něco jiného jsou potom trestné činy, kterých se dopouští školáci. „Často jde o případy, kdy jde o hloupý žert. Mladiství si vytvoří falešný profil na facebooku, pak komunikují se svými vrstevníky a nějakým způsobem je zesměšňují. Často si ani neuvědomují, že se dopouští trestné činnosti,“ poodhalil Peňáz. První letošní úmrtí na chřipku na Vysočině: na Jihlavsku zakazují návštěvy Přečíst článek ›

Autor: Martin Singr