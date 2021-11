Státní zástupkyně Zdeňka Tománková v závěrečné řeči navrhla uznat vinnými všech devět obžalovaných ze zločinu obecného ohrožení z nedbalosti, za což jim hrozí tresty od tří do deseti let.

„Vinu obžalovaných považuji za prokázanou a navrhuji pro ně stejné tresty, jako při své první závěrečné řeči před třemi lety,“ konstatovala Tománková.

V roce 2018 navrhla šesti obžalovaným nepodmíněné tresty kolem pěti let, tři podmínky a jeden zákaz činnosti. Soud tehdy uznal vinným pouze stavbyvedoucího Josefa Spoura. Podle soudu věděl o hrozícím nebezpečí, přesto nechal pod mostem dělníky pracovat. Spoura poslal soud do vězení, ostatní obžalované viny zprostil. Odvolací soud ale celou kauzu vrátil havlíčkobrodskému soudu k novému projednání.

V případě Marie Hubkové z Pelhřimova, která byla zodpovědná za bezpečnost práce, bylo v mezidobí její trestní stíhání zastaveno. Důvodem bylo to, že za své pochybení již dostala pokutu od jiného úřadu. Její kolega Martin Vodák zůstal i nadále mezi obžalovanými. Na jeho adresu žalobkyně Tománková ve čtvrtek uvedla, že by měl být také uznán vinným, ale dostat by měl peněžitý trest 200 tisíc korun. Jeho obhájkyně s tím nesouhlasila a navrhla zproštění viny. Totéž navrhli obhájci dalších třech obžalovaných. Jejich argumenty byly prakticky totožné. Apelovali na soud v tom, že nikdo z nich zákon neporušil a udělali přesně to, co jim stanovil projektant. Naopak napadají zpracovatele projektu, že stanovil špatný postup prací.

Soudní znalec Petra Drbohlav, kterého soud vyslechl ještě před závěrečným řečmi, k tomu řekl: „Šlo o nezvyklou a velmi atypickou stavbu. Klenba mostu se totiž neopírala do dostatečně pevné opěry, ale její obrovská váha směřovala do hliněného násypu. Po odtěžení zeminy a chybějícího podepření klenby se pak zřítila,“ konstatoval Drbohlav.

Podle něj nemohl projektant tuto možnost předpokládat, protože se takto klenby nestaví. Dalo se to ovšem zjistit z důkladného diagnostického průzkumu, který však nebyl dostatečně proveden. Nejbezpečněji se tak podle znalce jeví varianta, že klenba měla být po odstranění vrchní vrstvy nejprve celá podepřená a teprve poté se mohlo bagrovat. Pokud by se začalo podpírat a současně bagrovat, pak jen do bezpečné hloubky, která by neobnažila podpěru pod klenbou, která byla navíc široká pouze 97 centimetrů.

Hlavní líčení bude pokračovat příští týden 16. listopadu. Zaznít by měly další závěrečné řeči. Zda padne i rozsudek, zatím není jasné.