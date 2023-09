Soud podle předsedkyně senátu neshledal žádné porušení povinností obviněných lékařů Pavla Bílka a Jarmily Atiové. „Lékaři postupovali v souladu s lékařskou praxí v havlíčkobrodské nemocnici. Ani znalec obžaloby nevyloučil, že by pacient nakonec zemřel i při správné diagnóze, a převozu na specializované pracoviště“ dodala Kerbrová s tím, že podrobněji vše senát zdůvodní v písemném rozsudku.

Lékaři v havlíčkobrodské nemocnici nepoznali prasklou lebku. Pacient zemřel

Státní zástupkyně Jitka Fejtlová ještě zváží, zda si podá odvolání, či nikoli. V závěrečné řeči totiž trvala na vině obžalovaných. „Obviněný Bílek velmi rychle rezignoval na možnost udělat pacientovi CT vyšetření poté, co obviněná Atiová špatně vyhodnotila rentgenový snímek hlavy pacienta,“ upozornila žalobkyně Fejtlová.

Snímek vyhodnotili lékaři jako negativní, přestože ve skutečnosti ukazoval rozsáhlou prasklinu, která se táhla prakticky po celém obvodě pacientovi lebky. Lékař muži pouze zašil tržnou ránu na hlavě a po dalším vyšetření, které mu neukázalo žádné další poranění ani anomálie, poslal pacienta zpět do domova. V noci o několik hodin později byl nalezen bez známek života. František Dunkel si poranění hlavy způsobil po pádu ze schodů v domově ve Věži v červnu před dvěma lety.

Bez CT vyšetření

Obžaloba lékaři vyčítala právě absenci CT vyšetření, které by otok a krvácení do mozku odhalilo. Lékař se hájili tím, že kromě rány na hlavě neměl pacient žádná jiná poranění, ani netrpěl příznaky, kvůli kterým by musel CT vyšetření podstoupit. Od lékařů záchranné služby ale Bílek měl informace, že pacient spadl ze schodů na hlavu a také zvracel.

„Vždy stojíme za lékaři, protože ošetřování tohoto typu pacientů je vždy náročné,“ uvedla k rozsudku mluvčí havlíčkobrodské nemocnice Petra Černo.

František Dunkel měl omezenou svéprávnost. Podle lékaře byl neklidný.

Káťo, nezemřu viď, bál se důchodce po pádu ze schodů v domově ve Věži

Rozsudek není pravomocný. Kromě státní zástupkyně se může odvolat i bratr zemřelého Fridolín Dunkel. Ten byl přítomen u každého soudního jednání. Po lékařích požadoval odškodnění 300 tisíc korun. Soud poškozeného v tomto směru odkázal na řízení ve věcech občanskoprávních. „Byla to fraška. Nemocniční lobby zase zafungovala. Budu si muset najmout právníka,“ svěřil se Deníku Dunkel.

Pokud v případu padne odvolání, bude se kauzou zabývat pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové.