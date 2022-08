Pachatelé v oblasti kybernetické kriminality zkrátka ustupují od složitějších postupů a soustředí se na delikty, kde hlavní roli hraje takzvaný sociální inženýrství. „Jde o způsob, kdy poškozený je na základě komunikace s pachatelem doslova vmanipulován do činností, které provede sám v dobré víře, aniž si uvědomuje, že mu zásadním způsobem škodí,“ popsala mluvčí.

Jde o programy pro vzdálenou správu počítače, nejčastěji AnyDesk nebo TeamViewer. Ty je ale třeba do počítače nejprve nainstalovat. Potom je potřeba povolit přístup někomu jinému. Druhá strana pak může dělat na počítači úplně cokoliv. „Jsou mechanismy, jak protistranu odpojit. Může to být tlačítko v programu - pokud program vůbec umožní použít myš nebo klávesnici, nebo některá z technik přerušení spojení s internetem – vypnout WIFI, odpojit datový kabel, vypnout počítač tlačítkem, pokud je to možné, počítače závislé na připojení elektrické sítě od ní odpojit, prostě ukončit činnost daného zařízení,“ popsal Martin Vaněček, vedoucí odboru analytiky a kybernetické kriminality.

Policisté popisují, že zjednodušeně řečeno lidé otevřou internetové bankovnictví, posadí pachatele k počítači a odejdou pryč. Někdy mu i pošlou fotku občanského průkazu, která je nutná ke sjednání půjčky. „A pachatel s vámi mluví a mluví, zahrnuje vás informacemi, vy máte pocit, že vám konečně přálo štěstí. Někdy dokonce peníze na váš účet přijdou a ne malé, ale hned odejdou. To si jen pachatel ,vypral´ peníze, které zcizil jinde,“ dokresluje Vaněček.

Takových případů přitom zaznamenávají policisté jen v kraji Vysočina několik týdně. A škody jdou do statisíců. Vaněček tak zdůraznil, že žádná banka nepotřebuje pomoc klienta při řešení krizové situace a rozhodně by nekomunikovala přes Messenger nebo Whatsapp. Nabídku jakékoliv investice je třeba důkladně promyslet a nerozhodovat se hned. „Poraďte se. Všechny výhodné nabídky jsou podezřelé,“ připomněl Vaněček.

Komunikaci radí strážci zákona ukončit hned, jakmile bude mít oslovený člověk malé pochyby. Ve chvíli, kdy peníze už odešly, mají lidé reklamovat platbu u své banky a nenechat se odbýt. A také vše oznámit na policii. „Připravte se na to, že vám pachatel bude hrozit, že si způsobíte škody, že banka se zbavuje odpovědnosti, bude třeba nadávat, hrozit vymáháním způsobené škody, vymáhat pokutu. Komunikovat nemusí jeden člověk. Zavolá vám i opakovaně právník, policista. A jsou přesvědčiví,“ uzavřel Vaněček.