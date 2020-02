„V loňském roce tak v porovnání s předchozím rokem došlo k nárůstu kriminality, a to o třiasedmdesát trestných činů. Objasněnost se však zvýšila a nadále přesahuje hranici šedesáti procent,“ sdělila policejní mluvčí Stanislava Miláčková.

Nejvíce se nárůst týkal majetkové trestné činnosti, a to o dvaapadesát činů. „Loni došlo na Havlíčkobrodsku k celkem 451 majetkovým trestným činům. Z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 182 případů. Nejvíce se zvýšil počet krádeží spojených s vloupáním, kterých bylo 159,“ vyčíslila Miláčková.

Vrásky na čele policistům dělali i sprejeři. „Policisté v loňském roce na Havlíčkobrodsku zaevidovali pětašedesát případů sprejerství. Do konce roku jich objasnili šestačtyřicet,“ uvedla Miláčková.

Přibylo také zpronevěr a podvodů. „Zaznamenali jsme patnáct případů, kdy policisté řešili podvody. To je o čtyři více než v roce 2018. Co se týče zpronevěry, přibyly tři případy, a to na celkových jedenáct,“ informovala Miláčková.

Naopak výrazně ubylo lidí, kteří se snažili krátit daně. „V roce 2019 policisté prověřovali o dvanáct těchto trestných činů méně než v roce předešlém. Celkem tedy řešili čtyři zločiny,“ doplnila policejní mluvčí.

Nejvíce případů řešili policisté z Havlíčkova Brodu. Naopak nejméně práce měli strážci zákona ze Světlé nad Sázavou. Největší úspěch však slavila chotěbořská policie. „Zde kriminalita klesla oproti roku 2018 o třiatřicet trestných činů,“ vyzdvihla Miláčková.