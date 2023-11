Neslyšícího mladíka poslal soud za přepadení seniorky v Brodě do vězení

Do kapsy si totiž s sebou vzal nůž s jedenácticentimetrovou čepelí. Svou oběť bez varování srazil na zem. Když žena ležela obličejem ve sněhu, Pavlík do ní kopal hlava nehlava. To vše kvůli kabelce , které se chtěl za každou cenu zmocnit.

„Obžalovaný nedbal toho, že se žena prakticky nemůže bránit a nožem jí přeřízl popruh u kabelky. Z místa činu pak utekl,“ citovala obžalobu okresní státní zástupkyně Zdeňka Tománková. Podle ní byla jen náhoda, že se nestalo něco mnohem horšího. Napadená žena nakonec utrpěla pouze lehká poranění, ale prakticky po celém těle včetně obličeje. Napadená žena i další náhodný svědek na násilníka křičeli, ale on na to nedbal. „Ani nemohl, je neslyšící,“ hájila svého klienta obhájkyně.

„Jakmile jsme zjistili, co se stalo, začali jsme ho hledat. Měl být celý v černém. Bohužel se nám ho ale najít nepodařilo. Možná je to štěstí, protože bych u soudu možná teď stál i já,“ svěřil se se svými pocity syn napadené ženy, který i se svou matkou dorazil k hlavnímu líčení. Pavlíkovi přál, aby za to, co udělal jeho matce, šel do vězení.

Soud nakonec ve čtvrtek 16. listopadu Pavlíka uznal vinným ze zločinu loupeže a neoprávněného držení platební karty, kterou měla žena v kabelce. Kromě karty a dokladů tam měla ještě přes dva tisíce korun. O vše přišla. Musela si vyřídit i nové doklady.

„Přiznávám svou vinu. Je mi to líto a chci uhradit i způsobenou škodu,“ tvrdil soudu Pavlík. V závěrečné řeči se ještě oběti omluvil a znovu zopakoval, že by byl rád, kdyby ho soud pustil na svobodu.

To se mu nesplnilo. Soud ho poslal do vězení na čtyřicet měsíců. Státní zástupkyně navrhovala pět let. Rozsudek není pravomocný. Pavlík i žalobkyně se na místě odvolali. Pavlíkovi tak stále hrozí i mnohem přísnější trest. Tománková v jeho případě neshledala žádné polehčující okolnosti. Naopak mu vyčetla, že jeho přístup je účelový.

Policistům tvrdil, že šel jen náhodou okolo

Zmínila přitom okolnost z vyšetřování. Pavlíka totiž zachytila jedna z bezpečnostních kamer v okolí místa činu. Fotografii pak policie zveřejnila v médiích. Když to Pavlík zjistil, sám se policii přihlásil. Jenže to nebylo kvůli tomu, aby se k činu přiznal. Policistům řekl, že s přepadením nemá nic společného, pouze prý šel náhodou kolem. Vzhledem k odvolání se ještě kauzou bude muset zabývat soud v Pardubicích.