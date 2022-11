Po počátečním šoku se Belka od dělníků ze Slovenska dozvěděl, že jeho les nechal vykácet důchodce Libor Prouza z Kamenice nad Lipou. „Šel jsem si to s ním vyříkat. Musel jsem ho vylákat na schůzku s tím, že potřebuji vykácet dřevo. V tu chvíli byl ještě ochotný, ale jakmile jsem mu řekl, o co jde, začal se chovat jako smyslů zbavený. Chtěl jsem to vyřídit nějakou dohodou, ale nedalo se s ním vůbec mluvit. Nezbylo, než to oznámit na policii,“ vzpomínal Belka na události z loňského října.