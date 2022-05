Macek se proti původnímu verdiktu brněnského soudu odvolal, protože nesouhlasil s tím, že soud zprostil obžaloby Hanu Mackovou. „Trvám na tom, že jeho žena o podvodech věděla a měla by za to být potrestána,“ naznačil žalobce Adam.

Macka soud poslal do vězení na šest a půl roku. Podle obžaloby podvedl několik lidí a připravil je o 76 milionů korun.

Kauza lichváře Macka z Jihlavy pokračuje, vrchní soud mu trest za podvody zrušil

Macková je souzena jako uprchlice. Před lety utekla ze země se svým manželem a pravděpodobně i s větší částí podle obžaloby nelegálně získaných peněz. Macek se do vlasti vrátil dobrovolně kvůli vážnému onemocnění. Macková je i nadále na útěku. Údajně se skrývá někde v Tanzanii. Od začátku ale podle obhájce Aleše Čápa z Jihlavy tvrdí, že o finančních záležitostech svého manžela nic nevěděla. Co se stalo s penězi, netuší a s obhájcem, kterého jí přidělili ex-offo, příliš nekomunikuje. Nedávno dokonce pověřila svou obhajobou jiného obhájce z Olomouce. „Docela mne to překvapilo i v kontextu zprošťujícího rozhodnutí vůči její osobě,“ nastínil Aleš Čáp. Současně ale Macková nedala soudu pokyn ke zrušení původní obhajoby. „Sama soudkyně přiznala, že je to díra v zákoně, proto na příštím jednání budeme vedle sebe sedět oba dva,“ vysvětlil Čáp.

Podle informací Deníku podepsal plnou moc s novým obhájcem z Olomouce syn Mackové. Není vyloučeno, že kvůli tomu musel přicestovat z exotické země, kam podle dřívějších informací odešel s matkou i otcem.

Deset procent měsíčně

Třiapadesátiletému Mackovi a jeho o rok mladší ženě stále hrozí trest od pěti do deseti let. Podle obžaloby měl Macek prostřednictvím svých firem GI Holding a Nero Partners slibovat výhodné zhodnocení peněz, přestože věděl, že svým závazkům nedostojí. Jedna z poškozených uvedla, že Mackovi postupně dala přes dva miliony korun. Macek jí měl slíbit měsíčně deset procent. Kromě toho ji ujišťoval, že dostane jako zástavu nějakou nemovitost v Jihlavě a Velkém Beranově. To však nabízel ještě mnoha dalším lidem.

V Jihlavě staví cyklostezky. Podívejte se, jak těžká technika drtí skálu

Největším „sponzorem“ Mackova podnikání byl muž ze Žďáru nad Sázavou, který mu postupně svěřil neuvěřitelných více než 54 milionů korun. Podle Martiny Černochové, obhájkyně Macka, ale není úplně jasné, kolik peněz měl její klient od věřitelů přijmout. „Na část peněz vůbec neexistují doklady. Často to bylo na základě pouhé ústní dohody postavené na vzájemné důvěře,“ podotkla už dříve u soudu Černochová.

Macek se u soudu od začátku choval zmateně. Částečně za to mohl zřejmě i jeho zdravotní stav. Po jeho výslechu při první hlavním líčení v loňském roce řekl, že mu není dobře a z dalších jednání se omluvil. Obnovené hlavní líčení bude pokračovat na začátku června. Padnout by mohl i v pořadí druhý rozsudek.