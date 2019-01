Vysočina – Západní a východní větev, takové členění měl zločinecký gang, který do České republiky v posledních letech nelegálně dovezl desítky tun tabákových listů z Německa i jiných míst v Evropě.

Surový produkt pak na našem území gang dále zpracovával na tabák ke kouření a sofistikovaně distribuoval ze svých tajných tabákových skladů, z nichž minimálně dva byly na Vysočině, do prodejen po celé republice. Na případu, který zasahuje nejméně do šesti krajů, pracují kriminalisté z Vysočiny. Daňové úniky jdou do desítek milionů korun. Deníku se ke kauze podařilo získat podrobnosti.

