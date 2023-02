Tragický úvod nového roku na Vysočině: pád muže z okna a žena v zatopeném lomu

Lom u Borku je vyhlášené místo na koupání, a to nejen v letních měsících. Na Borek se sjíždějí otužilci a svou základnu tam mají i potápěči. Cvičení tam mívají i složky záchranného systému. Na druhou stranu jde o velmi nebezpečné místo s vysokými skalami a hlubokou vodou.

K lomu jela na kole

Žena, která se rozhodla ukončit svůj život právě na tomto místě, měla k lomu přijet na jízdním kole. Někteří sousedé z obce, kde žena bydlela, se domnívají, že ji na kole viděli odjíždět. Na Silvestra ale bylo velmi teplé počasí a nikdo se nad tím nepozastavoval.

„V sobotu kolem poledne jsme přijali oznámení o nálezu ženy bez známek života v zatopeném lomu u obce Borek na Havlíčkobrodsku. Policisté provedli v lokalitě důkladné šetření, byla nařízena pitva. Příčinu a okolnosti úmrtí ženy policie prověří,“ uvedla tehdy policejní mluvčí Jana Kroutilová s tím, že žádné další informace k případu poskytovat policie nebude.

Tragédie v zatopeném lomu u Vilémova, policie prověřuje smrt potápěče

Na místě jsou ještě dnes zbytky policejní pásky u závory, která zabraňuje vjezdu vozidel. O tom, že za smrtí ženy stojí dobrovolné rozhodnutí ukončit svůj život, má svědčit i dopis na rozloučenou, který měla nešťastnice poslat své kamarádce. „Adresátka měla být z jiné obce, snad z Chotěboře,“ podotkl zdroj Deníku, který si přál zůstat v anonymitě.

Před dvěma lety se v lomu stala jiná tragédie. Po vynoření z vody tam zemřel zkušený potápěč. Stěžoval si na bolest a asi po pěti minutách upadl do bezvědomí, z něhož se už neprobral ani při velké snaze záchranářů. „Šlo o velmi zkušeného potápěče, který měl za sebou mnoho ponorů do velkých hloubek. Svými zkušenostmi se vyrovnal policejním potápěčům,“ řekl tehdy Radek Houfek, který zná lom doslova jako své boty. Sám se v něm potápí už více než dvacet let. Za tu dobu je to podle něj první takováto tragédie, která se během potápění stala.