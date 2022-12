V druhé polovině srpna se muž vloupal do prodejny stavebnin v Havlíčkově Brodě a ukradl finanční hotovost a pracovní nářadí. „K odvozu kradeného zboží použil auto s přívěsem, které bylo zaparkováno v areálu firmy,“ uvedla Lébrová.

K dalším čtyřem případům vloupání došlo v listopadu v Havlíčkově Brodě, Světlé nad Sázavou a ve Štokách. „V Havlíčkově Brodě se muž vloupal do dalšího areálu firmy, kde překonal plot a poté vnikl do prodejny a kanceláří, kde z nalezených pokladen ukradl finanční hotovost,“ řekla Lébrová.

Pokusil se také vloupat do prodejny ve Světlé nad Sázavou. Tam vylezl na střechu budovy a udělal do ní otvor. Tato snaha byla však neúspěšná.

K dalším sedmi případům došlo v prosinci. „Na začátku prosince vnikl muž do areálu firmy v Havlíčkově Brodě, kde se dostal do garáže. Tam otevřel vrata a ukradl zaparkované neuzamčené Porsche, které až do svého zadržení užíval a ukrýval v obci na Jihlavsku,“ sdělila Lébrová.

V této obci si dále vyhlédl u rodinného domu další auto, kdy z domu ukradl klíče a poté i auto. „To pak využil k ukradení přívěsného vozíku a ve druhém případě dojel do Havlíčkova Brodu a zde za vůz připojil karavan, který také ukradl,“ dodala Lébrová.

Čtyřiatřicetiletý muž z Prahy má již kriminální minulost. Naposledy byl trestán na jaře loňského roku. „Muž je obviněn ze spáchání pokračujícího zločinu krádeže ve stádiu pokusu, v poškození cizí věci a z přečinu porušování domovní svobody,“ řekl Jan Pfeffer, vedoucí oddělení obecné kriminality. Za trestnou činnost lze uložit trest odnětí svobody až na osm let.