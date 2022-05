Ivo Osovský podle soudu na svůj facebookový profil umístil loni v srpnu výzvu s fotografií ministra Vojtěcha. V příspěvku vyhlásil pátrání "po kolaborantovi a naprostém lidském hovadu", kterého je potřeba "bezpodmínečně najít a po zásluze potrestat." Výzvu graficky doplnil obrázky sekery. Podle soudu tak učinil v souvislosti s nově vydaným opatřením proti šíření nemoci covid-19, kdy se žáci měli při návratu do školy po prázdninách preventivně testovat a nosit ochranu dýchacích cest.

Motocyklista dostal smyk a zavinil nehodu: nemá papíry ani poznávací značku

Muž odmítl, že by šlo o výhrůžku. "Příspěvek, který se objevil na profilu, neměl být výhrůžného charakteru, zjištění adresy bylo za jediným účelem, a tou byla návštěva u pana ministra. Návštěva by byla naprosto v klidu,“ uvedl u soudu Osovský. Odmítl ale odpovědět na dotaz, zda příspěvek na profil umístil on, podle něj na jeho profil má přístup dalších deset lidí.

Podle obhájce šlo o opodstatněnou kritiku konání tehdejšího ministra zdravotnictví. Desítky opatření byly soudem zrušeny, dodal. "Přiměřená kritika je naprosto na místě, nejednalo se o výhrůžku. Je to kritika a politici musejí být připraveni na zvýšenou míru kritiky," uvedl obhájce.

Podle soudu nebylo pochyb o tom, že muž přečin spáchal, a trest okresního soudu potvrdil. Muže potrestal za vyhrožování a podněcování k trestnému činu. Rozsudek okresního soudu ale soud v Brně musel nejdříve zrušit kvůli formálním nedostatkům, soud nižší instance v rozhodnutí na dvou místech totiž nesprávně označil ministra zdravotnictví za ministra spravedlnosti.

Žalobce Jiří Morava uvedl, že s rozhodnutím soudu plně souhlasí. "Rozhodl dle mého názoru naprosto spravedlivě, zákonně a plně odůvodněně," uvedl Morava.

Muž byl už dříve potrestán, uloženo mu bylo 100 hodin veřejných prací za rvačku. Muž uvedl, že má také hodně přestupkových řízení.