Jihlava – Kriminalisté před pár dny uzavřeli vyšetřování případu dvojnásobné vraždy z loňského října ve Srázné ulici v Jihlavě.

Ilustrační foto | Foto: čtk

Čin má podle policie na svědomí teprve pětadvacetiletý nadějný hudebník Marek Č. Osudnou noc se rozhodl zavraždit svou matku a bratra, údajně kvůli dlouhodobým rodinným problémům. Státní zástupce Jiří Morava už na Marka Č. podal i obžalobu ke Krajskému soudu v Brně.

„Obviněný je obžalován ze zvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného s rozmyslem, na více osobách, zvlášť surovým i trýznivým způsobem a na svědkovi. Jedním z motivů je i to, že si chtěl opatřit majetkový prospěch,“ uvedl pro Deník Jiří Morava. Za to všechno hrozí mladíkovi patnáct až dvacet let vězení či výjimečný trest.

Případ bude řešit Krajský soud v Brně. Marek Č., který je od svého zadržení ve vazbě, usedne podle informací Deníku poprvé na lavici obžalovaných 26. a 27. července, vždy v devět hodin ráno. Není vyloučeno, že se už na konci druhého hlavního líčení dozví i rozsudek.

Marek Č. se k činu přiznal. Obhajoba se ale bude snažit docílit, co nejnižšího trestu. „Můj klient byl do té doby naprosto bezproblémový člověk. To, co spáchal, byl naprostý a ojedinělý exces, k němuž se odhodlal, protože byl pod dlouhodobým psychickým tlakem své matky, což by měli potvrdit i svědci,“ naznačil obhájce Aleš Čáp z Jihlavy.

Také on si je ale vědom přitěžujících okolností. Způsob jakým Marek Č. připravil o život svou matku i bratra je totiž jen pro silné nátury.

Matku ubodal ve spánku zhruba patnácti bodnořeznými ranami. Poté odešel do pokoje svého bratra, který se vzbudil, a několik minut s ním hovořil. Spíše však šlo o monolog Marka Č., který se s bratrem loučil. Říkal mu, že ho musí také zabít, protože když už nemá matku, tak nemá nikoho. Marek Č. si už v té době byl vědom, že za své činy nakonec skončí ve vězení. Poté bratrovi jednou ranou podřízl krk.

Vražednou zbraň uklidil do garáže a z bytu odnesl sto třicet tisíc korun, které patřily matce. Připravoval si tak verzi pro kriminalisty. Těm chtěl tvrdit, že jeho příbuzné zřejmě zabil někdo, kdo je současně i okradl.

Jenže jeho verze o loupežné vraždě vzala rychle za své. Kriminalisté začali Marka podezřívat a ten se krátce na to k činu přiznal. Vydal vražednou zbraň, odnesené peníze i věci, které měl v době vraždy na sobě. Peníze měl ukryté v pouzdru na housle.

Podle obhájce si Marek Č. uvědomuje, co udělal, a postupně se smiřuje s tím, že mu hrozí vysoký trest. Svého činu neskonale lituje a i přes to, co svým příbuzným udělal, tvrdí, že je miloval jako nic na světě. Marek Č. tvrdí, že motivem jeho činu nebyl v žádném případě majetkový prospěch, ale osobní vyhrocené vztahy mezi ním a matkou. Ta mu měla vyčítat všechny své životní prohry a frustrace. Motiv činu bude posuzovat i soud v Brně.