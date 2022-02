Osmadvacetiletý muž se v období od ledna do přibližně poloviny února vloupal do objektů na Pelhřimovsku a na Havlíčkobrodsku. „Krádeží způsobil škodu za bezmála padesát tisíc korun a další, o trochu větší, škoda vznikla majitelům objektů poškozením. Muž se zaměřil zejména na obec nedaleko Pelhřimova, kam se opakovaně vracel,“ informovala policejní mluvčí Jana Kroutilová.

V lednu se v jedné obci vloupal do dílny rodinného domu a dále do chaty, kterou pak vykradl ještě jednou, na začátku února. Ve všech případech kradl cokoli, co bylo možné zpeněžit. „Odnesl si tak například řídící jednotku k ponornému čerpadlu, nářadí, motorové pily, ale také věci jako porcelánové výrobky, starožitnosti, psací stroje a obrazy,“ sdělila policejní mluvčí. Při jedné z krádeží v terénu zapadl, a když se mu nepodařilo se s vozidlem z místa dostat, došel si do již vykradeného objektu ještě pro lopatu. V únoru se muž vloupal do chaty na Havlíčkobrodsku, odkud ukradl polštář a deky, venku poškodil sochu vodníka. Na vyhlédnutá místa jezdil autem, i když má uložený zákaz řízení.

Odcizené věci se muž snažil po krádeži zpeněžit a peníze používal pro svoji potřebu. „Část věcí se kriminalistům podařilo po dopadení muže zajistit a mohly si tak vrátit zpět jejich majitelům,“ dodala Kroutilová.

Zloděje policisté zadrželi minulý týden. Policejní komisař zahájil jeho trestní stíhání. „Osmadvacetiletý muž z Jihlavska byl obviněn ze spáchání přečinů krádeže, porušování domovní svobody, poškození cizí věci a maření výkonu úředního rozhodnutí,“ řekl Pavel Nováček, vedoucí oddělení obecné kriminality. Jak dále dodal, obviněný muž byl v minulosti již opakovaně soudně trestán a odpykal si i nepodmíněný trest odnětí svobody. Vloni na podzim byl dále mimo jiné potrestán zákazem činnosti spočívajícím v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu dvou let.

Nyní je obviněný muž stíhán na svobodě. Případ kriminalisté dále vyšetřují. Za trestnou činnost lze uložit trest odnětí svobody až na tři roky.