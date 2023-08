Jednatřicetiletý František Pavlík dosud nebyl soudně trestán. Za loupežné přepadení z konce loňského roku mu ale nyní hrozí trest od dvou do deseti let. Tento týden mu soud v Havlíčkově Brodě prodloužil vazbu o další tři měsíce. Pavlík chtěl na svobodu. Ve vazbě se mu totiž nelíbí. U soudu se dušoval, že mu je činu líto. Soud se snažil obměkčit tím, že má kde bydlet. Jenže soudkyně se obávala, že by mohl v trestné činnosti pokračovat či se skrývat před spravedlností, protože mu hrozí vysoký trest.