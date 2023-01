Napadený mladík upadl na zem, ale násilník na něj pěstmi útočil dál. Následně poškozenému vyhrožoval, aby o tom nikomu neříkal, nebo dopadne ještě hůř. K dalším útoků došlo v říjnu a prosinci loňského roku v místě bydliště poškozeného. „Násilí a agresivita útočníků rostla, kdy kromě úderů pěstmi a kopy došlo i na škrcení a pohrůžku nožem. Po posledním útoku si zranění vyžádalo lékařské ošetření i následnou hospitalizaci v nemocnici,“ upřesnila mluvčí Lébrová. Když muži nedostali požadovanou finanční hotovost, sebrali násilníci poškozenému jeho věci. V dalších případech pod pohrůžkou násilí nechali poškozeného podepsat směnku, dokonce se pokusili na jeho jméno uzavřít nebankovní půjčky. „Začátkem ledna jeden z obviněných telefonicky kontaktoval poškozeného a požadoval po něm druhý den opět finanční hotovost. K předání finanční hotovosti a potažmo k dalším útokům nedošlo, jelikož policisté dva z obviněných zadrželi na cestě k poškozenému. K zadržení třetího muže došlo následující den,“ doplnila Lébrová.

Začátkem ledna tak zadrželi havlíčkobrodští kriminalisté trojici mužů důvodně podezřelých ze spáchání násilné trestné činnosti. Skončili v policejní cele. Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař jejich trestní stíhání. „Muži ve věku jednadvacet let a devatenáct let byli obviněni ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže, zločinu vydírání a zločinu těžkého ublížení na zdraví ukončeného ve stádiu pokusu. Třetí muž ve věku devatenácti let byl obviněn ze dvou trestných činů, a to zvlášť závažného zločinu loupeže a zločinu vydírání,“ řekl Jan Pfeffer, vedoucí oddělení obecné kriminality. Trojice pachatelů byla v minulosti již soudně trestána.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněných mužů do vazby. Soudem návrh na vazbu nebyl přijat. Následně soud muže ze zadržení propustil a jsou stíháni na svobodě.

Za trestnou činnost hrozí obviněným mužům trest odnětí svobody až na deset let. Případ policisté nadále vyšetřují.