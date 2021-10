Nebezpečný manévr ohrozil řidiče ve Fiatu Ducato jedoucí za ním. Podle obžaloby Okrojek vozidlo doslova vybrzdil. Řidič Fiatu i přes intenzivní brždění zezadu do Mercedesu narazil. Několikrát najel i do středových svodidel. Podle obžaloby mohl cizincův manévr způsobit řidiči ve Fiatu a jeho spolujezdci újmu na zdraví.

„Že se nikomu nic nestalo bylo štěstí, které nebylo nijak závislé na vůli obžalovaného,“ napsal v obžalobě jihlavský státní zástupce Miroslav Novák.

Okrojek byl obviněn z přečinu pokusu o ublížení na zdraví a poškozování cizí věci. Za to mu hrozil trest od šesti měsíců do tří let.

„Obžalovaný byl odsouzen ke dvanácti měsícům s podmíněným odkladem na jeden rok. Kromě toho nesmí dva roky řídit,“ informoval soudce Vladimír Sova.

Rozsudek není pravomocný. Okrojek se k soudu nedostavil. Hlavní líčení s tak konalo v jeho nepřítomnosti.

„Procesní okolnosti to umožňovaly,“ podotkl Sova.

Půlmilionová škoda

Co přesně vedlo k tomu, že Okrojek začal na dálnici prudce brzdit a omezil tak minimálně jednoho řidiče, není známo.

Kauzou se původně zabýval pražský soud v občanskoprávním sporu. Ten řešil náhradu škody za poničená auta. Na vypůjčeném Mercedesu to bylo přes 472 tisíc korun.

„To, že by mohlo jít o trestný čin usoudil až civilní soudce v Praze. Ten také podal trestní oznámení. Do té doby se manévrem na dálnici nikdo v trestně právní rovině nezabýval,“ upozornil soudce Sova a nezvyklý postup.

To byl i důvod, proč od události a vyhlášení verdiktu před soudem v Jihlavě uplynula delší doba. Pokud se proti rozsudku Okrojek odvolá, bude se případem ještě muset zabývat Krajský soud v Brně.