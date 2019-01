Havlíčkobrodsko - Vloupání do rekreační chalupy, ke kterému došlo v období od začátku ledna do současnosti v obci Sázavka, řeší policisté ze Světlé nad Sázavou. Dosud neznámý pachatel vypáčil u chalupy okna a vlezl dovnitř. Ukradl šperky a jiné cennosti.

Ilustrační foto | Foto: archiv Deníku

Majiteli rekreačního objektu tak způsobil celkovou škodu převyšující 25 tisíc korun. Podle policistů jde o klasický příklad, jak by se chataři a chalupáři chovat neměli. „Majitelé rekreačních objektů by neměli v těchto nemovitostech v době své nepřítomnosti nezanechávali žádné cenné věci," říká vrchní inespektor Davidl Linhart z Krajského ředitelství Policie ČR Kraje Vysočina. Podle Linharta by majitel měl objekt zabezpečit třeba elektronickým zařízením, nebo použít klasické prostředky jako bezpečnostní zámky, mříže, uzamykatelné okenice. „Není dobré nechávat si u rekreačního objektu viditelně žebřík. Ten totiž pachatel může použít jako pomůcku k vniknutí do objektu. Uklizené by měly být rovněž všechny věci, které by pachatel mohl při násilném vniknutí do objektu použít. Jedná se především o sekyry a předměty, které je možné využít k páčení," zdůrazňuje Linhart.

Navíc by měl majitel svoji chatu či chalupu i v zimních měsících nepravidelně navštěvovat. „Uklizený sníh budí zdání, že majitel chaty je doma. Dále je vhodné všímat si pohybu podezřelých osob a vozidel v chatových oblastech. Pokud dojde k vloupání do rekreačního objektu je pro kriminalisty velmi důležité, aby majitelé nevstupovali dovnitř a tuto věc neprodleně oznámili policii, která již provede prvotní úkony k zajištění důkazů," radí Linhart.