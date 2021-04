Při průjezdu po vedlejší koleji to zjistil strojvedoucí nákladního vlaku, který jel ve směru Žďár nad Sázavou a ihned o tom informoval výpravčí stanice Přibyslav, aby mohla učinit potřebná opatření. Po této koleji měl totiž v následujících několika minutách projíždět rychlík. Rychlík se podařilo přesměrovat na jinou kolej, ale i na tuto kolej někdo mezitím naházel dřevěné kmeny.

Strojvedoucí rychlíku na trati nedaleko zmíněné zastávky zjistil, že zhruba 150 až 200 metrů před ním je na jeho koleji naházeno dřevo a v rychlosti zhruba sto kilometrů za hodinu využil rychlobrzdy, aby stačil vlak zastavit před překážkou. To se mu nepodařilo, takže souprava složená z elektrické lokomotivy a pěti vagonů pro přepravu cestujících do dřevěných kmenů narazila. Ty měly v průměru do deseti centimetrů a měřily od 54 do 200 centimetrů. „Při nárazu do dřevěných kmenů lokomotiva některé kmeny odhodila pomocí předního pluhu a další se dostaly pod kola lokomotivy a jednotlivých vozů a následně došlo k jejich rozlomení,“ popsala policejní mluvčí Dana Čírtková.

V v tu dobu v rychlíku cestovalo dvaadvacet lidí, strojvedoucí a vlakvedoucí. Ke zranění osob nedošlo a nevznikla ani žádná hmotná škoda na vlakové soupravě ani traťovém tělese. „Jednání neznámého pachatele mohlo způsobit fatální následky, proto případ prověřujeme pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení,“ sdělil Pavel Nováček, ředitel územního odboru Havlíčkův Brod.

K incidentu došlo v pátek 26. března ve večerních hodinách mezi půl osmou a osmou hodinou.

Policisté se obracejí na případné svědky, kteří viděli v blízkosti železniční trati v místech u zastávky Ronov nad Sázavou pohyb podezřelých osob, aby se svým svědectvím kontaktovali linku 158.