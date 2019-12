Havlíčkobrodsko – Špatné parkování, dopravní přestupky. To je nyní nejčastější náplň práce městské policie v Chotěboři, která dohlíží na pořádek nejen v Chotěboři, ale již několik let také v sousedním městě Ždírec nad Doubravou. S dopravními přestupky ale přibývá i hrubostí.

Ilustrační foto. | Foto: archiv VLP

Řidiči parkují, kde nemají, a to hlavně v dopravní špičce. Někteří jsou schopni postavit auto kdekoliv, třeba i na zákazu stání. Překážejí chodcům, jsou potenciální hrozbou pro malé školáky. To je podle ředitele městské policie v Chotěboři Jiřího Novotného častý obrázek jak v Chotěboři, tak ve Ždírci nad Doubravou a podobné je to i v dalších městech.