„Obviněná žena chtěla svého manžela nechat zavraždit kvůli tomu, aby mohla mít v péči své dítě, které měl ve výlučné péči právě její manžel. V době plánování vraždy pak na svého manžela uzavřela vysokou životní pojistku,“ popsal motivy obviněné ženy žalobce Jan Fichtner z jihlavské pobočky Krajského státního zastupitelství v Brně. Žalobce by měl v nejbližší době na ženu podat obžalobu ke Krajskému soudu v Brně.

Žena si na vraždu najala manželský pár, oba partneři byli jejími známými. Měli ženě slíbit likvidaci manžela za statisíce korun. Kolik přesně byla ochotná za hrůzný čin zaplatit, není jasné. Likvidaci pak s manželi plánovala několik měsíců. Podle těchto plánů měla vražda vypadat jako nehoda v autě či pracovní úraz. K činu nakonec nedošlo i proto, že najatí manželé ve skutečnosti nikoho zabít nechtěli.

Zajímat je měly pouze peníze. Absurdním momentem celé kauzy je to, že kriminalisté nakonec manželský pár obvinili z podvodu vůči objednavatelce vraždy, která manželům určitou část peněz dopředu vyplatila. Kolik, to zatím není jasné. „Je to tak, manželé byli obviněni z podvodu,“ potvrdil bez dalších podrobností žalobce Fichtner a dodal, že obviněná žena i manželé jsou stíháni na svobodě.

Otázkou zůstává, jak bude případ z právního hlediska hodnotit soud. Žena obviněná z přípravy vraždy manžela vše popírá. Není například jasné, co by se stalo, kdyby žena prohlédla mnohem dříve, že ji manželé takzvaně tahají za nos. Hledala by snad nájemného vraha jinde?

I to zřejmě bude součástí celého dokazování u soudu. Jisté je, že podobný případ nájemné vraždy Vysočina nepamatuje.

V letošním roce se podle policejních dat stalo na Vysočině do konce října celkem pět vražd. Z toho byla pouze jedna dokonaná. Na svědomí ji má mladík, který v Chotěboři zabil v lese svého kamaráda. Tentýž mladík má na svědomí i pokus o vraždu taxikáře z Havlíčkova Brodu. Ten se sice stal v loňském roce, ale až letos policie dospěla k závěru, že měl mladík v úmyslu taxikáře zabít. Dalšími pokusy o vraždu bylo napadení na ubytovně a na ulici. Do kolonky vraždy pak policie počítá i výše zmíněnou přípravu vraždy nic netušícího manžela.

Za celý loňský rok vyšetřovali kriminalisté na Vysočině šest vražd. Nejhorším rokem byl v tomto směru rok 2013, kdy se stalo jedenáct případů vražd a pokusů o ně.