Ledeč nad Sázavou – Vloupání do bývalého hotelu Koželužna řeší policie v Ledči nad Sázavou. Zatím neznámý pachatel v budově řádil jako zběsilý.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Alena Šrámková

V zadní části hotelu vykopl uzamčené dveře do skladiště, které prohledal. Následně otevřel neuzamčené dveře zajištěné zevnitř jen pomocí trámku vedoucí do skladu uhlí, který prošel, a vykopl uzamčené dveře vedoucí do skladiště nářadí a dřeva.Tam vzal zednické kladívko a velkou palici a již měl volný přístup téměř po celé budově.