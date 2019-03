„Alkohol v cévním oběhu mu v mrazivém nočním chladu na cestu k domovu pěkně přitápěl a umocňoval zároveň jeho destruktivní chutě. A tak zuřivě do všeho kopal, lomcoval s přilehlými ploty a vyhrál také všechny osobní souboje s místními přenosnými dopravními značkami, které neohroženě skolil k zemi,“ popsali strážníci chování vandalského opilce.

Svoje jednání třiadvacetiletý mladík doprovázel řevem, za který by se nemusel stydět ani pohádkový hejkal. Motohlídka městské policie vandala uklidnila a ten vše, co svalil na zem, musel zase uklidit. Na rozloučenou mu byl za jeho představení ještě vystaven přiměřeně tučný honorář v podobě pokuty, splatný do 15 dnů.