Desítky gramů pervitinu, peníze, tisíce tablet léků a tři drogoví dealeři. To je úlovek, který se podařil vysočinským policistům v těchto dnech v Havlíčkově Brodě.

Policisté zabavili pervitin, peníze i tisíce tablet léků. | Foto: Policie ČR

Dvě ženy a jednoho muže zadrželi policisté speciální jednotky Dukovany na konci minulého týdne na havlíčkobrodském nádraží. Cizinka z východní Evropy přijela do města před polednem vlakem. U sebe měla kolem sedmdesáti gramů pervitinu, který uložila do do uzamykatelné schránky určené na úschovu věcí.

Na místo mezi tím dorazili šestačtyřicetiletý muž a sedmatřicetiletá žena autem z Jihlavska. Těm cizinka předala klíče od schránky. „Poté si dvojice vyzvedla pervitin a cizinka dostala smluvené peníze. Ani jeden z nich už ale ve svých plánech nepokračoval, drogovou trestnou činnost ukončil zákrok policistů a všichni tři zadržení skončili s pouty na rukou,“ popsala policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Krádež přes půl republiky: traktor za dva miliony chytili policisté na Vysočině

Dvojice dealerů z Jihlavska chtěla pervitin pro sebe i k dalšímu prodeji. „Přibližně od loňského podzimu poskytli drogy v desítkách případů dalším lidem. Pervitin prodávali na různých místech Jihlavska, případně se v některých případech stal protihodnotou za spotřebiče,“ sdělila mluvčí.

Cizince hrozí až desetileté vězení. „Sedmačtyřicetiletá žena byla obviněna ze zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy spáchaného ve značném rozsahu,“ doplnil vedoucí oddělení obecné kriminality Jakub Pivoňka.

Dvojice z Jihlavska může jít do vězení až na pět let.