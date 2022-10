Vše vyšlo najevo teprve nedávno po jejím pravomocném odsouzení na začátku roku 2020. Když Grundová nesrovnalosti zjistila, požádala o obnovu řízení, a byla úspěšná. Kauzou se ve čtvrtek 6. října musel znovu zabývat Okresní soud v Havlíčkově Brodě. „Obnovené řízení se konalo kvůli změně způsobené škody, která je nižší než ta původně vyčíslená. Soud tak musel překvalifikovat jednání ze zločinu na přečin a změnit i výměru původně uloženého trestu,“ konstatovala v odůvodnění pravomocného rozsudku soudkyně Hana Doubková.

Grundová, která k obnovenému soudnímu jednání nepřišla, byla původně odsouzena za to, že institucím v Chotěboři a Vísce způsobila škodu asi 1,5 milionu korun. Za to dostala trest na dva roky s podmínkou na zkušební dobu tří let. Kromě toho má zákaz dělat účetní na tři roky. Ve čtvrtek ale soud konstatoval, že místo zhruba 1,5 milionu ve skutečnosti zpronevěřila necelých 886 tisíc korun. Jak se to mohlo stát? „Klientka dodatečně prošla a znovu zkontrolovala všechny pohyby na účtech, kam peníze posílala. Tím, jak byly peníze rozdrobeny mezi jinými účty, je pak na ty původní, odkud je institucím brala, vracela například formou vkladu na pokladnu. To ale nešlo snadno zjistit, když takzvaně jedete po finančních tocích a neznáte stav pokladny na začátku. Policie pak automaticky vše, co odešlo z původních účtů, brala jako zpronevěru,“ vysvětlil Deníku obhájce Grundové Aleš Čáp z Jihlavy.

Podvody Grundové byly tak sofistikované, že na ně dlouho nemohly přijít ani namátkové finanční kontroly z kraje. Ztrácela se v nich i sama Grundová. Původně se totiž ke všemu přiznala, včetně stanovené škody. „Klientce se však po celou dobu nezdálo, že by zpronevěřila tolik peněz,“ podotkl Čáp.

Jenže pro poškozené instituce je to nyní značný problém. Obhájce Grundové Deníku potvrdil, že jeho klientka bude žádat přeplatek zpět, a nejde o zanedbatelnou částku. Zhruba 620 tisíc korun nyní bude vymáhat po obci Víska a střední škole v Chotěboři.

Starosta Vísky Ondřej Čapek reagoval na informaci smířlivě. „Peníze, které nám paní Grundová do koruny vrátila, jsme investovali do místní školky, kde mimochodem dělala účetnictví. Pokud soudy rozhodnou, že nám peníze nepatří, samozřejmě je vrátíme,“ řekl.

To vedení chotěbořské školy celou situaci vidí jinak. S bývalou účetní totiž mají uzavřenou smlouvu o vyrovnání dluhu. „Paní Grundová s námi podepsala dohodu o vyrovnání dluhu. Všechny závazky tehdy potvrdila a sama je také uhradila. Nevidíme důvod, proč by se mělo znovu přepočítávat něco, co už jednou přepočítáno bylo, a i stvrzeno podpisem,“ uvedl pro Deník ředitel Vyšší odborné školy v Chotěboři Luděk Benák.

Iveta Grundová se trestné činnosti dopouštěla mezi lety 2008 a 2018. Peníze si převáděla na svůj účet, nebo je vybírala z pokladny. Desítky a stovky tisíc korun používala pro potřeby rodiny. Grundová, které za to hrozil trest od dvou do osmi let, se ke všemu přiznala. Pro policii i soudy šlo o netypický případ, protože obžalovaná se závažné trestné činnosti dopouštěla dlouhých deset let. O její vině není podle soudů pochyb. „Podle našeho názoru naprosto selhala kontrola z kraje, jehož úředníci nebyli za celou dobu schopni nesrovnalosti v účetnictví odhalit,“ konstatovala v odůvodnění už dřívějšího rozsudku soudkyně Doubková.