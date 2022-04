Oběť činu měla v těle několik bodných ran. Jednačtyřicetiletý napadený muž ze středních Čech byl nalezen ve Dvořácké ulici kolem deváté večer. Záchranáři ho ve vážném stavu odvezli do nemocnice. Podle lékařů si zranění nemohl způsobit sám.

Zadržený muž byl obviněn z pokusu o vraždu. "Muž se k činu doznal. Další okolnosti případu včetně motivu nadále vyšetřujeme,“ uvedl šéf oddělení vražd na Vysočině Pavel Kubiš s tím, že až do skončení vyšetřování už nebude policie k případu sdělovat žádné další informace.

Obviněného muže poslal v pátek 1. dubna Okresní soud v Havlíčkově Brodě do vazby. Na soud bude čekat ve vazební věznici v Brně. V případě uznání viny mu hrozí trest od deseti do osmnácti let.

Pokus o vraždu v Havlíčkově Brodě: obviněný mohl mít duševní problémy

Podle informací Deníku se krvavý incident odehrál na ubytovně v lokalitě Čechovka, což také policie potvrdila. Podle svědků, s nimiž Deník mluvil, bylo na místě větší množství krve. „K násilnému činu došlo za přesně nezjištěných okolností na pokoji ubytovny na ulic Čechova v Havlíčkově Brodě. Kriminalistům se podařilo zajistit také nůž, který měl pachatel použít k útoku,“ potvrdila Čírtková.

Podle informací Deníku měl obviněný muž nařízenou ambulantní psychiatrickou léčbu. Není proto vyloučeno, že mohl trpět duševní poruchou. Tyto okolnosti, včetně toho, zda muž nařízenou léčbu dodržoval, a zda byl v době činu příčetný, budou předmětem znaleckého zkoumání. Policie tuto informaci nekomentovala.

Na Vysočině je to v letošním roce druhý případ, který kriminalisté vyšetřují jako vraždu. Ten první se odehrál v březnu v Chotěboři na Havlíčkobrodsku, kde osmnáctiletý mladík za dosud nejasných okolností ubodal staršího kamaráda. Tentýž mladík má také na svědomí pokus o vraždu taxikáře z Havlíčkova Brodu v loňském roce. Za oba skutky mu hrozí až výjimečný trest. I on čeká na soud ve vazbě.