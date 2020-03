„Kriminalisté v únoru zahájili trestní stíhání bývalé pracovnice obce na Havlíčkobrodsku. Žena byla obviněna z toho, že v rozmezí let 2012 až 2018 zpronevěřila přes dva miliony korun. V případě prokázání viny jí hrozí až osm let vězení,“ konstatovala havlíčkobrodská policejní mluvčí Stanislava Miláčková.

Pracuje na poště

Starostka obce Petra Vrzáková Deníku potvrdila, že už mají jinou účetní. „Mohu potvrdit, že jsme při kontrole účetnictví v loňském roce zjistili nesrovnalosti, proto jsme podali trestní oznámení. Policii jsme poskytli veškeré potřebné dokumenty,“ uvedla Vrzáková.

Obviněná žena, která pochází přímo z obce už pro úřad nepracuje. Jakmile vyšly problémy najevo, dala sama výpověď. Podle informací Deníku nyní pracuje na poště ve Světlé nad Sázavou.

Podle mluvčího České pošty by měli zájemci o práci předkládat výpis z rejstříku trestů. „Předpokládám, že to bylo tak, že předložila čistý trestní rejstřík, protože ještě nebyla odsouzena. O svém obvinění by ale měla informovat nadřízeného,“ řekl Matyáš Vitík.

„Nadřízený by poté měl situaci vyhodnotit, případně přijmout opatření,“ vysvětlil dále pro Deník mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Případem by se měl zabývat Okresní soud v Havlíčkově Brodě. Obžalobu ale zatím státní zástupce nepodal.

Několikátý případ

Aktuální případ z Lučice je další v řadě nepoctivých účetních, kterými se museli kriminalisté na Havlíčkobrodsku v posledních letech a měsících zabývat. Nedávno byla například odsouzena Iveta Grundová z Vísky. Jako účetní se jí dařilo zpronevěřovat peníze ve dvou organizacích dlouhých deset let.

Mezi lety 2008 a 2018 pracovala jako účetní pro obchodní akademii v Chotěboři a obec Víska. Za tu dobu se jí podařilo v těchto institucích zpronevěřit zhruba půl druhého milionu korun. Žena se přiznala a činu litovala. Za čtyřnásobný zločin zpronevěry ji v lednu soud potrestal dvěma lety vězení s podmínkou na tři roky. Kromě toho nesmí příští tři roky pracovat jako účetní. Rozsudek je pravomocný.

Podváděla ve škole

Odsouzena byla i bývalá účetní Základní školy a Praktické školy U Trojice

v Havlíčkově Brodě Marie Bubnová z Herálce. Zpronevěřit měla zhruba 1,4 milionu korun.

K odpovědnosti byla hnána i bývalá ředitelka školy. Podle obžaloby měla tok peněz lépe hlídat. Soud ji obvinění zprostil. Bubnová má ale na krku další obžalobu za zpronevěru stovek tisíc v Pedagogicko psychologické poradně a Speciálně pedagogickém centru Vysočina. Hlavní líčení zatím nebylo nařízeno.