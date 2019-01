Havlíčkův Brod - Případ pětičlenné skupiny zlodějů se vrátí ke krajskému soudu. Kradla na Havlíčkobrodsku a Pardubicku.

Havlíčkobrodský státní zástupce Lukáš Vodička uspěl se svými námitkami vůči Krajskému soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice, v případu pětičlenného zlodějského gangu. Ten má na svědomí krádež sedmnácti tisíc korun v zahradnictví na Pardubicku a z auta v zemědělském družstvu a Havlíčkobrodsku z letošního února. Podle žalobce šlo jednoznačně o organizovanou skupinu. Stejně to vnímali Okresní soud v Havlíčkově Brodě.

René Stojka a Mária Biháriová byli původně brodským soudem jako členové organizované skupiny potrestání třemi a půl lety do věznice s ostrahou. Nikolas Kotlár měl jít na tři roky do věznice s dozorema Milan Hlaváč dostal dva roky s podmínkou na dva roky. Pátý obviněný Filip Lakatoš má být souzen samostatně, protože je na útěku. Jenže odvolací soud v Pardubicích byl jiného názoru a přísnější právní kvalifikaci vypustil a obžalovaným výrazně snížil tresty. Stojku poslal do vězení na jeden a půl roku, Biháriovou na jeden rok a čtyři měsíce a Kotlára na jeden rok. Milan Hlaváč dostal jeden rok s podmínkou na dva roky.

Lukáš Vodička se proti rozhodnutí odvolacího soudu ohradil, když přes Nejvyšší státní zastupitelství podal podnět, aby se případem zabýval Nejvyšší soud Brně. Nejvyšší státní zástupce nakonec podnět vyhodnotil jako oprávněný podal k Nejvyššímu soudu dovolání v neprospěch obžalovaných. „Podnět jsem podal, protože jsem přesvědčen, že šlo o organizovanou skupinu. Každý z obžalovaných měl totiž při krádežích přesně rozdělené úkoly," vysvětlil již dříve Lukáš Vodička.

Nejvyšší soud (NS) nakonec dovolání žalobce vyhověl a usnesením z 23. listopadu již pravomocný rozsudek odvolacího soudu v Pardubicích zrušil a nařídil, aby soud kauzu znovu projednal. Podle informací Deníku se NS ztotožnil s názorem žalobce, že šloo organizovanou skupinu.

Přísnější tresty?

Odvolací soud tak bude muset respektovat právní názor nejvyšší instance. NS navíc rozhodl, že dva z obžalovaných musí být z výkonu trestu přeřazeni zpět do vazby. Případ se tak vrací do stadia, kdy některým z obžalovaných, vzhledemk podanému odvolání státního zástupce vůči rozsudku okresního soudu, navíc hrozí přísnější tresty.

Celá pětice byla dopadena krátce po krádeži peněz z auta v zemědělském družstvu na Vysočině. Z místa sice stačili odjet a auto odstavit na lesní cestě, ale přivolaným taxíkem už odjet nestačili, a byli zadrženi policisty. Peníze se policistům podařilo zajistit. Zloději stačili utratit jen asi tři tisíce za benzin a jídlo.

To, že šlo o organizovanou skupinu, dokazují podle žalobce kamerové záznamy z místa činu. „Z nich je patrné, že jejich chování bylo promyšlené a každý měl svůj úkol. Dobře to popsala prodavačka ze zahradnictví. Tu se jim podařilo odlákat, a ani si nevšimla, že jí do prodejny vnikl další člověk, který ukradl peníze z kasy," podotkl Vodička.

Obžalovaní se hájili tím, že dopředu nic neplánovali. Všichni obžalovaní už byli v minulosti několikrát soudně trestáni. Podle žalobce jde dokonce o speciální recidivisty, kteří se už delší dobu zaměřují na vykrádání aut a majetkovou trestnou činnost.

Odvolací soud v Pardubicích tak bude muset kauzu projednat v novém zasedání. Kdy to bude, zatím není jasné.