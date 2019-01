Odemčená garáž se zalíbila zloději

Havlíčkův Brod – Jedna z řadových garáží na volně přístupném pozemku v Havlíčkově Brodě, kterou majitel nechal odemčenou, padla do oka neznámému zloději. V přesně nezjištěnou dobu od 28. prosince do 29. prosince do ní vnikl, prohledal ji a odcizil několik věcí ve výši nejméně dvaceti tisíc korun.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník

„Zloděj garáž prohledal a ze zde stojícího odemčeného vozidla Škoda Octavia odcizil detektor radarů, doklady od vozidla, nůž, svazek klíčů a motorovou pilu," vyjmenovala policejní mluvčí Dana Čírtková. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže a po neznámém pachateli pátrají.

Autor: Jana Kudrhaltová