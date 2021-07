Odsuzující rozsudky na Brodsku: falešné faktury v Lipnici, u jiných slabé důkazy

Odsuzující rozsudky by se na Vysočině daly spočítat na prstech jedné ruky. Mohou za to slabé důkazy a pochybné posudky. Jedna věc je někoho obvinit z trestného činu, druhá mu to pak dokázat u soudu. Zvlášť v případech takzvaných hospodářských kauz, v nichž figurují starostové a další státní úředníci, policie a státní zástupci velmi často tahají za kratší konec. Řečeno sportovní terminologií, prohrávají na celé čáře.

Soud, soudce - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Deník Vysočina analyzoval kauzy toho typu za několik posledních let žalované napříč krajem a výsledkem je, že drtivá většina případů skončila osvobozujícími pravomocnými verdikty. Je tedy otázkou, jak silné důkazy mají kriminalisté v aktuální kauze z Chotěboře na Havlíčkobrodsku, kde starosta Tomáš Škaryd a vedoucí tamního odboru dopravy Pavel Málek čelí obvinění v souvislosti s úsekovým měření rychlosti. Kriminalisté jim vyčítají, že soukromé firmě podle smlouvy dávali z vybraných pokut pětačtyřicet procent. Podle Nejvyššího soudu je nemyslitelné, aby se město dělilo o vybrané pokuty se soukromou firmou. Podle policie měla Chotěboř radary provozovat jako Litomyšl Přečíst článek › Osvobozující rozsudky:



* Kauza Ježená, prodej obecní louky – pravomocně zproštěno viny

* Kauza sypače – pravomocně zproštěno viny

* Kauza Fryšava – nepravomocně zproštěno viny

* Kauza pádu mostu ve Vilémově – pravomocné zastavení trestního stíhání krajské úřednice

* Kauza ředitelky ZŠ v HB – pravomocně zproštěno

* Kauza úředníka z HB – pravomocně zproštěno



* Odsuzující rozsudky:

* Kauza Batelov – odsouzeno na vinu, peněžitý trest

* Kauza Lipnice nad Sázavou – odsouzeno na vinu, čtyři roky nepodmíněně „Dělali jsme to hlavně pro bezpečnosti lidí ve městě. Netušili jsme, že řidiči budou i přes varování porušovat předpisy,“ zněl jeden z argumentů Tomáše Škaryda. Na první pohled může jít o naivní argument, protože je jasné, že firma, která městu systém pronajala, to dělala především kvůli zisku. Policie se k případu odmítá vyjadřovat s tím, že nechce ohrozit trestní řízení. Podle informací Deníku kriminalisté oběma mužům vyčítají, že po čase, kdy už měli přehled o množství přestupků, měli smlouvu přehodnotit, případně sjednat novou. „Přece, když si objednám zařízení, které plní, co potřebujete, nestojí mne ani korunu a riziko přenáším na někoho jiného, tak to považuji za velkou výhodu,“ argumentoval Tomáš Škaryd. Říká se, že po boji je každý generál a zpětně zjistit, co by bylo pro město výhodnější, bude muset s největší pravděpodobností rozhodnout až soud. „Problém mimo jiné vidím v tom, že jde velmi často o specifické kauzy, do nichž se mohou promítat různé právní názory, které nemusí být vždy správně stanoveny. Zpětně i několik let poté je složité zjistit, za jakých podmínek se smlouvy uzavíraly, protože jde velmi často o kolektivní rozhodnutí zastupitelstev a rad,“ míní v obecné rovině jihlavský soudce Zdeněk Chalupa. Katka a Katka: Krámek u kostela v Brodě byl náš sen Přečíst článek › Ten má konkrétní zkušenosti hned se dvěma mediálně sledovanými kauzami – obvinění Libora Joukla a Jana Míky kvůli údajně předražené zakázce na sypače pro krajské silničáře v roce 2009. Tato kauza se ani k soudu dostat nemusela. Soudce totiž jejich trestní stíhání zastavil hned po podání obžaloby. Proti tomu se ohradil státní zástupce a nadřízený soud nakonec rozhodl, že se musí celá kauza projednat veřejně. Výsledek? Pravomocně zproštěno. „Ono je to tak, že v pochybnostech by mělo státní zastupitelství žalovat a až soud rozhodnout,“ zastal se žalobců Chalupa. Státu pak nezbylo nic jiného než vyplatit stíhaným odškodné. Zprošťujícím verdiktem skončila i kauzy starosty Ježené na Jihlavsku Petra Červinky. Ten měl údajně nevýhodně prodat obecní louku. To, že věc skončila obviněním a soudem, se podivil i odvolací soud v Brně. Stát musel opět platit odškodné. Horliví jedinci „Domnívám se, že podobná obvinění mohou být účelová s cílem dotyčné osoby z nejrůznějších důvodů diskreditovat. Nikoli samozřejmě ze strany policie, i když i tam se mnohdy najdou přehnaně horliví jedinci,“ řekl jihlavský advokát Jan Herout. Lze zmínit i další příklady z poslední doby – osvobozen byl i starosta Fryšavy na Žďársku kvůli údajnému problému s kanalizací, volná odešla od soudu i ředitelka základní školy v Havlíčkově Brodě, která údajně neuhlídala nepoctivou účetní, brodský soud zprostil viny i úředníka z údajného zneužití pravomoci kvůli údajně sporné příjezdové cestě. Zastavením trestního stíhání skončilo i obvinění úřednice Kraje Vysočina v souvislosti s tragickým pádem mostu ve Vilémově na Havlíčkobrodsku. Kauza, v níž je obviněno několik lidí, také v prvním kole dopadla zproštěním většiny obžalovaných. Na vinu byl odsouzen pouze stavbyvedoucí. Odvolací soud, ale rozsudek zrušil a havlíčkobrodský soud se musí kauzou zabývat znovu. Plodiny budoucnosti: Brodští bramboráři pěstují batáty i náhražku cukru Přečíst článek › Naopak odsuzujícím verdiktem skončil případ starosty Batelova na Jihlavsku. U soudu dostal peněžitý trest za nezákonné použití dotace při stavbě obecní kanalizace. Rozsudek potvrdil Vrchní soud v Olomouci. Ještě známější je případ starosty Lipnice nad Sázavou Petra Horkého. Ten jako jeden z mála dokonce skončil ve vězení. Za podvody dostal čtyři roky. Odseděl si dva. Na svobodu byl propuštěn v září 2018. Horký stál v čele Lipnice v letech 2002 až 2010. Podle soudu mezi roky 2007 až 2010 opakovaně překročil zákon o obcích a zákon o účetnictví. Vystavoval falešné faktury a do účetnictví zařazoval fiktivní doklady a faktury za neodvedené práce.

