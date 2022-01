„Případ pro policisty začal v pondělí 24. ledna, když v rámci noční služby kolem třetí hodiny ráno zjistili narušení prodejny v malé obci u Ledče nad Sázavou. Pachatel vypáčil dveře u objektu a policisté ho přistihli venku, když si nosil odcizené věci do připraveného vozidla. Když spatřil policisty, dal se na útěk a jednu z tašek nechal ležet u budovy. Policisté ho však dopadli a ve vozidle, které měl opodál, nalezli další plnou tašku odcizených věcí,“ uvedla krajská policejní mluvčí Stanislava Rázlová.

Podle ní se nezvaný host z Ústecka zaměřil hlavně na cigarety, alkohol nebo tužkové baterie. „Jedná se o zboží v hodnotě kolem osmadvaceti tisíc korun. Další škodu ve výši kolem pětadvaceti tisíc korun muž způsobil poškozením dveří,“ doplnila mluvčí.

Dále policisté zjistili, že muž má soudem vyslovený zákaz pobytu na území Kraje Vysočina, a to v souvislosti s vloupáním do prodejny na Pelhřimovsku z roku 2015. „Pro majetkovou trestnou činnost byl už dříve soudně trestán a od roku 2016 až do poloviny roku 2020 si odpykal také nepodmíněný trest ve věznici. Soud mu také v minulosti uložil trest zákazu pobytu v našem kraji, který mu měl vypršet v květnu roku 2024,“ sdělila Rázlová.

Podle ní nenapravitelnému lupiči nyní hrozí tříletý trest odnětí svobody.