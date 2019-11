Havlíčkův Brod - Alkoholem se tak rozvášnila čtyřiatřicetiletá žena, že ji musela uklidnit až policejní hlídka.

"Policisté z Havlíčkova Brodu vyjížděli v pondělí 25. listopadu okolo šesté hodiny odpoledne do ulice Bělohradská, a to na parkoviště jednoho z tamních obchodních řetězců, kde se měla nacházet žena, která kopala do zadního nárazníku zde zaparkovaného osobního automobilu. Když se policisté dostavili na místo, tak jim žena odmítla prokázat svou totožnost," popsal případ policejní mluvčí David Linhart.