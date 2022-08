Ve středu 24. srpna byli policisté po jedné hodině odpoledne přivoláni do ulice Sázavská, kde se nacházel muž, který urážel náhodnou skupinku děti ve věku od deseti do čtrnácti let. Jeho hrubého chování se bály. “Při dechové zkoušce mu byla naměřena hodnota dvě promile,” uvedla mluvčí policie Michaela Lébrová.