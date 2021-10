Odpovědnost za smrt dělníků přisoudil stavbyvedoucímu Josefu Spourovi, který měl nechat dělníky pracovat pod mostem, přestože věděl o možných rizicích. Spour byl jako jediný uznán vinným, ale odvolací soud v Pardubicích celou kazu vrátil okresnímu soudu k novému projednání.

Předsedkyně senátu Hana Doubková musela znovu vyslechnout klíčové svědky. V úterý 26. října byl znovu vyslyšen i zpracovatel znaleckého posudku Ladislav Klusáček.

„Trvám na svých znaleckých závěrech včetně doplňků,“ konstatoval znalec na závěr výslechu. Podle něj byla projektová dokumentace zpracovaná tak, aby bylo možné most bezpečně rozebrat. Jenže podle obhájců je to právě naopak. Všech devět z deseti původně obžalovaných trvá na tom, že nikde neudělali chybu. Obžalovaný Bednařík řekl, že práce udělali profesionálně.

Autorský dozor

Obžaloba jim pak vyčítá především to, že mezi sebou nekomunikovali postup stavebních prací. Podle znalce Klusáčka bylo podpírání mostu špatné mimo jiné v tom, že dřevěné podpěry nebyly postaveny na předem dostatečně zpevněné podloží, čímž se stojky uvolňovaly.„Kdyby to udělali, jak měli, stavba se tím prodloužila o dva až tři týdny,“ naznačil Klusáček. Podle něj to měl zjistit autorský dozor, kdyby byl pracovníkem investora vyzván ke kontrole.

Příčinou pádu mostu pak bylo odbagrování zeminy až k patě mostu ve chvíli, kdy klenba ještě nebyla dostatečně podepřená. Obžalovaný Spour namítal, že stojky podsypali běžně používaným materiálem.Soudkyně Hana Doubková se znalce také ptala, proč byl most podpírán, když podle stavebního povolení měl být most pouze zrekonstruován vložením ocelového tubusu. „V případě vložení tubusu, by nebylo možné most podepřít,“ odpověděl znalec. Soudkyně také podotkla, že v tomto případě bylo obcházeno stavební povolení.

„Vypadá to, že se stavěla stavba, která nebyla povolena, a tudíž by měla být odstraněna,“ namítla Doubková a dodala, že podle jejích informací nebyl most dosud zkolaudován. Na to se ozvala obžalovaná krajská úřednice Šedová, že se tak stalo už v loňském roce. „To je zajímavé, že bylo zkolaudováno něco jiného, než se mělo stavět, ale to není moje věc,“ dodala Šedová.

Velký zájem o žulu

Ve Vilémově se mezi lidmi od začátku šuškalo, že most měl být rozebrán, protože měl někdo zájem o žulové kvádry. Proto měla být klenba postupně rozebrána, aby se kameny nepoškodily. Na otázku, proč se musel most podpírat, když se měl stavět nový, což stavbu protahovalo a prodražovalo, ale nebyl rovnou shozen bagrem, znalec Klusáček odpověděl, že to tak stanovil projektant kvůli tomu, aby nedošlo ke znečištění potoku pod mostem.

„Jinak by nebyl projekt nikdy schválen,“ uvedl Klusáček na přímý dotaz reportéra Deníku. Soudkyně na závěr úterního hlavního líčení vyzvala všechny obžalované, aby ji zaslali své majetkové poměry, včetně aktuální výše platů. Pokračovat by se mělo v listopadu, kdy by mohl i padnout v pořadí druhý verdikt.

Most ve Vilémově se zřítil před sedmi lety v září 2014. Sutiny tehdy zavalily šest dělníků. Čtyři z nich nepřežili. Původně bylo obžalováno deset lidí. Krajský soud ale nakonec zastavil trestní stíhání vůči Marii Hubkové z Pelhřimova, která byla koordinátorkou bezpečnosti práce. Důvodem zastavení obvinění bylo to, že už dostala za porušení povinností postih 96 tisíc korun.