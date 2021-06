Případem se už zabývají policisté z Nového Města na Moravě. „Neznámý pachatel v přesně nezjištěné době poškodil na hřbitově v obci Fryšava pod Žákovou horou památník partyzánů. Svým jednáním způsobil obci škodu ve výši nejméně pět tisíc korun. Případ řešíme jako podezření ze spáchání přestupku proti majetku,“ potvrdila policejní mluvčí Dana Čírtková.

Památník padlým na fryšavském hřbitově stojí od roku 1946. Pod ním je společný hrob. „Jsou v něm pochovány oběti z 9. května 1945. Mně tehdy bylo pět let. Kromě partyzánů a dalších fryšavských občanů tehdy padl i můj tatínek,“ řekl Liboslav Zrůst.

Na konci války utíkali Němci přes Fryšavu. Revoluční výbor tehdy rozhodl, že jim cestu do vesnice zatarasí padlými stromy. „Udělali takzvané záseky, stromy padlé přes silnici. Partyzánská skupina Zarevo, která sem přišla ze Samotína, ale rozhodla, že je špatně zadržovat Němce, že je zapotřebí nechat jim volný průchod. Proto šli Fryšavští padlé stromy odstranit,“ popisuje příběh z 9. května 1945 Liboslav Zrůst.

„Při odstraňování se strhla přestřelka a dva místní obyvatelé padli v dolním lese směrem ke Kadovu a další dva v horním lese. Jedním z nich byl můj tatínek. Na společném pohřbu bylo do hrobu uloženo pět rakví padlých ruských partyzánů a čtyři rakve místních obyvatel. Za čtrnáct dní k nim přibyla ještě jedna rakev místního občana, který byl vážně zraněný na návsi poblíž kostela a později také zemřel,“ pokračuje pamětník.

Autorem pomníku, který znázorňuje osvobozující tank, je novoměstský sochař Vincenc Makovský. Kamenný tank byl doplněný pěticípou hvězdou a pamětními deskami v češtině a v azbuce. „Pěticípá hvězda stejně jako pamětní deska v azbuce zřejmě někomu vadila, protože symbolizovaly ruské osvoboditele,“ podotýká Liboslav Zrůst.

Pěticípou hvězdu i desku s písmeny psanými v azbuce někdo vytrhl a pohodil za pomník. Ne všichni místní si ale myslí, že jde o vyjádření protiruského smýšlení. „Událost mne nemile překvapila. Že někdo ničí památku lidí, kteří bojovali proti fašismu za naši svobodu a to šestasedmdesát let od konce druhé světové války? Toto mohl udělat jenom zoufalý jedinec, který nezná historii. Se současným děním ve vztazích Česká republika versus Ruská federace to ale nemůže nikdo spojovat. To je jiný příběh, který bohužel historické vazby obou zemí ničí,“ vyjádřil se fryšavský starosta Mojmír Humlíček.