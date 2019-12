„Byla to nejlepší servírka na Vysočině,“ řekl Deníku majitel podniku Zdeněk Pikl. Pokaždé když měla Dana B. službu, bylo v hospůdce narváno.

„Lidi si dokonce mezi sebou psali textové zprávy, aby si dali vědět, že má službu právě ona. Tak byla oblíbená,“ svěřila se Deníku žena ze sousedství, která se s obětí osobně znala. Bohužel to byl právě její syn, který Danu B. v pátek 13. prosince kolem půl sedmé hodiny ranní našel mrtvou přímo v restauraci Na Mlýnku.

„Bylo to tak, že synovi volal majitel, že mu někdo řekl, že je v restauraci krev a syna požádal, jestli by se tam nemohl jít podívat. Přišel s tím, že je paní Dana mrtvá. Syn je ještě teď na policii,“ popsala Deníku žena v pátek dopoledne. Na podrobnosti se syna vyptávat nechtěla.

„Byl z toho v šoku, a ani nechci vědět co tam viděl,“ dodala.

Majitel podniku Zdeněk Pikl Deníku potvrdil, že se kvůli situaci v Humpolci musel vrátit z cesty mimo region.

„Jsem z toho totálně rozsypaný. Je to hrůza, strašný čin. Byla naprosto nekonfliktní a pohodová žena,“ uvedl pro Deník Pikl a dál se nechtěl k tragédii vyjadřovat.

Čin odsoudil i starosta města Karel Kratochvíl.

„Policie nás ráno informovala, že vyšetřuje násilný trestný čin a kvůli tomu museli uzavřít ulici Na Kasárnách. Podrobnější informace jsme ale nedostali. Nevíme ani to, zda zasahovali na nějakých dalších místech,“ uvedl starosta a dodal, že jde o hroznou tragédii, kterou musí intenzivně vnímat každý občan města, zvlášť, když se stala před nastávajícími svátky. Deníku starosta doslova řekl, že je činem otřesen.

Policie na Vysočině informovala veřejnost o dění v Humpolci během pátečního dopoledne prostřednictvím sociální sítě Twitter.

„Kriminalisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina prověřují od pátečního rána okolnosti závažného násilného trestného činu, který se stal v Humpolci. Z tohoto důvodu je zcela uzavřena ulice Na Kasárnách v Humpolci. Případ kvalifikujeme jako zvlášť závažný zločin vraždy. Na místě činu pracují krajští a pelhřimovští kriminalisté a soudní znalec. Po pachateli vraždy intenzívně pátráme. Další informace k případu nebudeme z taktických důvodů zveřejňovat,“ uvedla ve zprávě krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.

Co přesně se tedy v podniku stalo, zatím není jasné. Podle některých informací byla žena v restauraci nalezena ubodaná a dokonce nahá. Policie tyto informace nechce komentovat, stejně jako to, zda má čin na svědomí jeden, nebo více pachatelů. Podle dalších informací měla policie zasahovat i na některých okolních ubytovnách. Kromě místních chodili do oblíbené restaurace i klienti z těchto ubytoven. Patří mezi ně i zahraniční dělníci. Ti mají na svědomí několik závažných násilných trestných činů, včetně vražd. Podle místních se bezpečnostní situace ve městě už několik let postupně zhoršuje. Kvůli vraždě servírky byl ve městě dokonce zrušen i páteční koncert na Horním náměstí. Deníku to potvrdil Milan Vaněček z pořádající společnosti. V Humpolci už nežije přes rok.

„Do Humpolce jezdím na víkendy a necítím se tam nějak ohroženě. Je to ale dáno tím, kde se člověk pohybuje,“ míní Vaněček.

Starosta Kratochvíl se k otázkám bezpečnosti ve městě vyjadřuje rezervovaně.

„Názory, které se na sociálních sítích objevují, jsou živeny především emocemi. Z pochopitelných důvodů se jim nelze divit. Zároveň je důležité zmínit, že policie případ stále vyšetřuje. V tuto chvíli neznáme pachatele, motiv činu ani podrobnější okolnosti. Zejména s ohledem na pozůstalé a rodinu oběti prosíme o ohleduplnost ve vyjadřování a vyvarování se šíření zatím nepodložených závěrů. Se zástupci policie jsme v kontaktu,“ uvedl starosta pro Deník a na sociální síti města.