„Policisté zjistili, že se jedná o migranty z Afghánistánu, kteří u sebe neměli žádné cestovní doklady. Nebyli schopni prokázat svoji totožnost. Ke své cestě uvedli, že se do České republiky dostali v úkrytu kamionu,“ informovala policejní mluvčí Dana Čírtková. Ze své domoviny prý odešli z ekonomických důvodů.

Policisté cizince zajistili a eskortovali do cel na pracovišti cizinecké policie. Testy na Covid-19 u nich byly negativní. „V rámci důkladného šetření jsme zjistili, že všichni migranti jsou zřejmě žadatelé o mezinárodní ochranu – azyl - v některé zemi Evropské unie. Pokud se potvrdí uvedené podezření, budou předáni do země, ve které o mezinárodní ochranu požádali,“ sdělil Oldřich Chaloupka, vedoucí odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina s tím, že všichni migranti v rámci řízení uvedli, že mají namířeno do Německa.

Čtyři muži pak byli převezeni do Zařízení pro umístění cizinců ve Vyšních Lhotách. „Dva cizinci z této skupiny byli mladiství, a proto byli předáni pracovníkům odboru sociální péče o děti,“ doplnila Dana Čírtková.