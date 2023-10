Vladimíře Konečné, která už byla za podvody odsouzena, mimo jiné pomohlo, že zaplatila celou škodu. Na lavici obžalovaných měla za podvod sedět i Konečné dlouholetá kamarádka Eva Valentová, taktéž v minulosti odsouzená podvodnice. Ta ale v září 2018 zemřela při dopravní nehodě.

Rozsudek odvolacího soudu je pravomocný. Konečná už má podle informací Deníku i stanovený termín nástupu do vězení. Nastoupit by měla ještě do konce letošního roku.

Podvod od začátku

Kauza se začala odvíjet už v roce 2018. Tehdy se na Deník obrátili lidé, kteří přispěli na sbírku, kterou Konečná zveřejnila na sociálních sítích. Mělo jít o vážně nemocného chlapce, který potřebuje peníze na léčbu. Nic z toho ale nebyla pravda. Celý profil byl podvodně sestaven a od začátku to byl podvod.

Vyšetřování ukončeno. Sbírka na nemocného Vojtíška byla podvod

To pak v únoru 2019 potvrdila i policie, která ženy obvinila. Kriminalisté obě ženy vinili z toho, že v průběhu roku 2017 založily na sociální síti Facebook uzavřenou skupinu Podpora pro Vojtíška, jejímž prostřednictvím žádaly dárce po celé republice o peníze a materiální pomoc. „Vojtíšek byl fiktivní a smyšlenou osobou. Ženy uvedly v omyl nejméně 158 poškozených, kteří vůbec netušili, že onkologicky nemocný chlapec neexistuje,“ uvedla tehdy policejní mluvčí Dana Čírtková.

Ženy se obohatily o zhruba 260 tisíc korun a další materiální pomoc v celkové výši téměř dvaačtyřicet tisíc korun. Stránky na sociální síti spravovaly další dvě ženy. Jedna, která v průběhu vyšetřování zemřela, byla přímo napojená na obě obviněné a předávala informace druhé správkyni.

Ta si ale získané informace dále neověřovala a na sbírku také sama poskytovala finanční příspěvky.

„Neověřené informace o sbírce zároveň předávala dalším členům skupiny, a tím rozšiřovala počet přispěvatelů, zejména z okruhu svých známých, kteří pak na sbírku zasílali finanční nebo materiální příspěvky,“ popsala Čírtková.

Vladimíru Konečnou soud potrestal už v dubnu 2018 za rozsáhlé finanční podvody tříletým trestem. K soudu, který se týkal podvodné sbírky, Konečná příliš nechodila. Z většiny hlavních líčení se omlouvala.

Zdroj: Deník/Roman Martínek