S obchodováním se zlatými mincemi končím. Budu se věnovat už jen malování, slíbila před soudem v Havlíčkově Brodě Jana Horkelová z Pavlova. Obrazy, které namaluje, by chtěla použít jako náhradu finanční škody těm, které připravila o stovky tisíc korun v souvislosti s nákupem a prodejem zlatých mincí.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK/AP/Tara Todras-Whitehill

Ve čtvrtek 2. prosince sedmapadesátiletou Janu Horkelovou pravomocně potrestal Okresní soud v Havlíčkově Brodě za zločin podvodu třemi lety s podmínkou na pět let. Kromě toho musí být pod dohledem úřadů a musí uhradit způsobenou škodu. „Obžalovaná se také musí zdržet obchodování na internetu, což je podmínka pro osvědčení se ve zkušební době,“ konstatoval soudce Jan Doležal. V opačném případě by mohla skončit ve vězení. Dalším trestem je propadnutí více než třiceti tisíc korun, které policie zajistila na účtu jejího manžela. Na ten si nechávala posílat peníze za mince, jež nakupovala a následně prodávala od dubna do srpna 2019 prostřednictvích aukčních portálů na internetu.