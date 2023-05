„Obsahem hovorů je v drtivé většině komunikace mezi obžalovanými a klienty,“ konstatoval žalobce Kamil Milič. Z podvodů jsou obžalované čtyři fyzické osoby a jedna právnická, které čelí obvinění z toho, že do kupních smluv nezapočítaly zálohy, které jim kupující často předali bez dokladu. Obviněnými z krádeže, legalizace výnosů z trestné činnosti a poškození věřitele jsou Vlasta Dočkalová, Roman Dočkal, Milan Poul, Martin Tůma a jako právnická osoba firma Development HB. Za to jim hrozí tresty až na osm let a zákaz činnosti.