Podle informací Deníku Vysočina v této souvislosti zadrželi kriminalisté jednatřicetiletého muže, kterého obvinili z pokusu o vraždu. Jaké zranění utrpěla oběť a kvůli čemu k hádce a následnému napadení došlo, policie zatím nezveřejnila. "V tuto chvíli se k případu nebudeme vyjadřovat," sdělila policejní mluvčí Dana Čírtková s tím, že vyjádření poskytne v policie až v pondělí.

V pátek 1. dubna pak Okresní soud v Havlíčkově Brodě poslal obviněného do vazby. Podle informací Deníku to bylo kvůli obavě, že by mohl muž svůj čin zopakovat, či se vyhýbat trestnímu stíhání.

Muž se k činu údajně přiznal. Za pokus o vraždu mu nyní hrozí trest od deseti do osmnácti let. Podle informací Deníku šlo o kamarády. Kriminalisté nyní zjišťují, co se mezi nimi pokazilo.

Deník na místě mluvil s několika lidmi, ale nikdo z nich o události buď nevěděl, nebo o tom nechtěl mluvit.

Čin by pak podle svědků mohl mít na svědomí muž, který na tom není duševně úplně v pořádku. Redakci se podařilo zjistit, že obviněný muž měl nařízenou ambulantní psychiatrickou léčbu. Mohl trpět různými bludy a je otázkou, zda na nařízenou léčbu docházel, a jakou nad ním měl lékař kontrolu.

Duševní stav obviněného budou s jistotu zkoumat soudní znalci. Pokud by se ukázalo, že byl v době činu nepříčetný, vyšetřovatel by mohl navrhnout zastavení trestního stíhání pro nepříčetnost. O jeho dalším osudu by pak musel rozhodnout soud. S největší pravděpodobností by skončil na uzavřeném oddělení psychiatrické nemocnice, jako například muž, který před lety v Havlíčkově Brodě brutálně ubodal svého kolegu na pracovišti v továrně Pleas. Muž už je na svobodě.